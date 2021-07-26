В России резко и ощутимо подорожали моторные масла

Фото: cdn.stpulscen.ru.
C начала этого года смазочные материалы подорожали сразу на 40—50%. И, как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», стоимость масел и смазок, необходимых для регулярного обслуживания авто, продолжает расти.
Алексей Кованов

По подсчетам специалистов, на конец июля средняя цена одного литра моторного масла на российском рынке составляет от 400 до 500 рублей. Для сравнения: в январе продавцы отдавали смазку 250 — 300 «целковых» за литр.

«Причина — в образовавшемся дефиците базовых масел, которыми пользуются все производители смазочных материалов. Из-за пандемии, локдаунов, сбоев логистических и производственных цепочек в мире выпуск сырья для моторных масел был сокращен, но сейчас спрос резко восстанавливается, и предприятия нефтехимической отрасли за ним не поспевают», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Владислав Соловьев, президент маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru.

Когда цены стабилизируются, сказать трудно — скорее всего, дефицит продолжится до конца текущего года. И это на руку производителям контрафакта, которые готовы отдавать свою «продукцию» буквально за копейки: в некоторых регионах страны доля контрафакта может достигать 20% — то есть каждый пятый мотор работает на низкокачественной «жиже».

Вообще, смазывать, защищать, чистить, охлаждать… — свойств у моторного масла много. Если подытожить их все, то вывод будет такой: смазка в двигателе продлевает ему жизнь. Разумеется, есть и много мифов о моторных маслах. Все они рождаются в гаражах и на просторах Интернета. Но многие из них не более, чем страшилки, и лишь дезориентируют неопытных автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» собрал самые известные байки о самой важной смазке в вашем автомобиле.

ТО, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
26 июля 2021
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