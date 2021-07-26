В России резко и ощутимо подорожали моторные масла

По подсчетам специалистов, на конец июля средняя цена одного литра моторного масла на российском рынке составляет от 400 до 500 рублей. Для сравнения: в январе продавцы отдавали смазку 250 — 300 «целковых» за литр.

«Причина — в образовавшемся дефиците базовых масел, которыми пользуются все производители смазочных материалов. Из-за пандемии, локдаунов, сбоев логистических и производственных цепочек в мире выпуск сырья для моторных масел был сокращен, но сейчас спрос резко восстанавливается, и предприятия нефтехимической отрасли за ним не поспевают», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Владислав Соловьев, президент маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru.

Когда цены стабилизируются, сказать трудно — скорее всего, дефицит продолжится до конца текущего года. И это на руку производителям контрафакта, которые готовы отдавать свою «продукцию» буквально за копейки: в некоторых регионах страны доля контрафакта может достигать 20% — то есть каждый пятый мотор работает на низкокачественной «жиже».

Вообще, смазывать, защищать, чистить, охлаждать… — свойств у моторного масла много. Если подытожить их все, то вывод будет такой: смазка в двигателе продлевает ему жизнь. Разумеется, есть и много мифов о моторных маслах. Все они рождаются в гаражах и на просторах Интернета. Но многие из них не более, чем страшилки, и лишь дезориентируют неопытных автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» собрал самые известные байки о самой важной смазке в вашем автомобиле.