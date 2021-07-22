Как можно нечаянно «убить» мотор, ненадолго выключив зажигание

Автомобили с турбированными моторами часто оснащают так называемым турботаймером — чтобы не перегреть турбину. Благодаря этой простой опции, после выключения зажигания двигатель и вентилятор радиатора автомобиля продолжают работать еще несколько минут, охлаждая турбину и мотор в целом.
Мало кто знает, что точно такая же методика боле чем актуальна и для атмосферных движков, особенно в регионах, где очень жаркая погода — в порядке вещей. Представьте, что вы только что с ветерком прокатились под палящим южным солнцем по захватывающим дух горным серпантинам, выжимая последнее из двигателя и тормозов. При этом мотор, вынуждаемый вами вырабатывать больше энергии, попутно производил повышенное количество тепла.
И вот, после такого заезда вы тормозите у первого попавшегося магазина, чтобы купить водички, например. При этом вы, разумеется, глушите разгоряченный силовой агрегат, у которого не было возможности остыть до более приемлемой для него температуры. В этот момент в двигателе прекращаются все процессы, включая работу вентилятора помпы, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.
С остановкой помпы прекращается охлаждение блока цилиндров. Горячий антифриз поднимается к его головке и крайне медленно там остывает — на улице же жарко! В результате происходит перегрев как головки, так и верхней части самого блока цилиндров. После нескольких, а то и вовсе одного такого перегрева может деформироваться головка блока цилиндров.
А это, в свою очередь, приведет к попаданию антифриза в масло и наоборот. Конечный результат такого «обмена жидкостями» хорошо известен: капремонт мотора. Заметим, что многие современные автомобили оснащены защитой от подобных ситуаций. Их электроника сама решает: нужно ли погонять ОЖ по системе и не «пожужжать» ли вентилятором уже после того как ключ зажигания покинул личинку, — чтобы не дать мотору перегреться. Порой вентилятор такого авто после остановки силового агрегата продолжает работать еще 5—10 минут, охлаждая двигатель.
Если вы не уверены в существовании подобной защиты в вашем автомобиле, возьмите за правило: прежде чем заглушить движок, дайте ему поработать на холостых оборотах в течении несколько минут. За это время подкапотное пространство и сам двигатель успеют остыть до приемлемой температуры. Так вы сохраните его здоровье и, в конечном счете, сэкономите изрядную сумму на несостоявшихся ремонтах.