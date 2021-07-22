Как можно нечаянно «убить» мотор, ненадолго выключив зажигание

Автомобили с турбированными моторами часто оснащают так называемым турботаймером — чтобы не перегреть турбину. Благодаря этой простой опции, после выключения зажигания двигатель и вентилятор радиатора автомобиля продолжают работать еще несколько минут, охлаждая турбину и мотор в целом.

Мало кто знает, что точно такая же методика боле чем актуальна и для атмосферных движков, особенно в регионах, где очень жаркая погода — в порядке вещей. Представьте, что вы только что с ветерком прокатились под палящим южным солнцем по захватывающим дух горным серпантинам, выжимая последнее из двигателя и тормозов. При этом мотор, вынуждаемый вами вырабатывать больше энергии, попутно производил повышенное количество тепла.

И вот, после такого заезда вы тормозите у первого попавшегося магазина, чтобы купить водички, например. При этом вы, разумеется, глушите разгоряченный силовой агрегат, у которого не было возможности остыть до более приемлемой для него температуры. В этот момент в двигателе прекращаются все процессы, включая работу вентилятора помпы, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.