Как установка низкопрофильных шин может сильно навредить автомобилю

Первое, что страдает сильнее всего при установке низкопрофильных шин, это плавность хода машины. А еще увеличиваются шансы повредить колесо на плохой дороге, ведь чем меньше профиль шины, тем меньше ее способность сопротивляться ударным нагрузкам.

Да еще легко и диск повредить. Хорошо, если нарушится только его геометрия, а если удар будет сильный, диск просто расколется. Если это произойдет на скорости, то такой автомобиль будет тяжело стабилизировать. В итоге, погоня за красивыми колесами приведет к тяжелой аварии.

Еще один нюанс. Если вы поставили низкопрофильные шины, нужно постоянно следить за давлением, ведь понять, что оно ниже нормы — визуально невозможно. Все потому, что боковина такой покрышки сделана менее эластичной, чем у колеса с высоким профилем. А разнобой по давлению не только увеличивает расход топлива, но и способствует тому, что шина плохо держит удар. Отсюда, как мы уже писали выше, увеличивается риск повреждения колеса.