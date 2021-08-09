Как установка низкопрофильных шин может сильно навредить автомобилю

Фото из открытых источников
Колеса с низкорпрофильными шинами красиво смотрятся на любом автомобиле, поэтому многие автовладельцы спешат поставить их на своего «железного коня». Но мало кто знает, что такие «украшательства» могут очень дорого обойтись водителю. О том, чего следует опасаться, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Первое, что страдает сильнее всего при установке низкопрофильных шин, это плавность хода машины. А еще увеличиваются шансы повредить колесо на плохой дороге, ведь чем меньше профиль шины, тем меньше ее способность сопротивляться ударным нагрузкам.

Да еще легко и диск повредить. Хорошо, если нарушится только его геометрия, а если удар будет сильный, диск просто расколется. Если это произойдет на скорости, то такой автомобиль будет тяжело стабилизировать. В итоге, погоня за красивыми колесами приведет к тяжелой аварии.

Еще один нюанс. Если вы поставили низкопрофильные шины, нужно постоянно следить за давлением, ведь понять, что оно ниже нормы — визуально невозможно. Все потому, что боковина такой покрышки сделана менее эластичной, чем у колеса с высоким профилем. А разнобой по давлению не только увеличивает расход топлива, но и способствует тому, что шина плохо держит удар. Отсюда, как мы уже писали выше, увеличивается риск повреждения колеса.

Фото из открытых источников

«Изоленты» на дисках не прибавляют долговечности и ходовой части. Жесткие удары, которые не способны смягчить такие шины, сокращают срок службы амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Не будем забывать и о том, что диски для низкопрофильных шин тяжелее тех, что предназначены для установки обычной «резины».

Например, если «переобуть» Volkswagen Tiguan с семнадцатых колес на девятнадцатые, это суммарно даст увеличение неподрессоренных масс почти на 25 кг. Такой «довесок» снизит ресурс деталям подвески, особенно резиновым втулкам и сайлендблокам, которые в какой-то момент могут просто провернуться.

А если колеса не только с низким профилем, но еще и выступают из арок, они сильно нагружают ступичные подшипники и управлять таким авто становится тяжело. Особенно, когда колесо попадет на неровность дороги или в выбоину. Тогда руль буквально вырывается из рук, а подшипники становятся расходным материалом.

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9 августа 2021
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