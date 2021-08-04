Смерть короля: тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 300

Так уж получилось, что с разными поколениями «Ленд Крузера» я посмотрел те места, куда на обычной машине просто не проехать. Сначала были песчаные дюны близ Актау, что в Казахстане, затем дремучие леса под Екатеринбургом, и вот — полуостров Средний, что в Мурманской области. Кстати, многие его называют краем земли.
Помню, «Двухсотка» выдерживала самые разные издевательства, но из пункта А в пункт Б довозила исправно и без потерь, за что ей низкий поклон. Но время неумолимо: покоритель бездорожья состарился. Он уходит от нас весь в медалях и орденах, а мы вынуждены утирать скупые мужские слезы. Король умер… Ему на смену приходит Land Cruiser 300 — абсолютно новая модель.
Слава автомобильным богам — принципиальных революций не произошло. LC300 сохранил рамную конструкцию, старый-добрый дифференциал Torsen и неразрезной задний мост. При этом автомобиль получил новые опции и стал комфортабельнее для тех, кто предпочитает передвигаться по асфальту и лишь изредка съезжать за его пределы.
Тем не менее, новинок у «Тойоты» предостаточно. Начнем с того, что «Крузер» переехал на новую платформу GA-F архитектуры TNGA и стал первым тяжелым внедорожником Toyota, который построен на этой «тележке», а сама рама и кузов «скинули» 200 кг. Центр тяжести теперь расположен ниже, а еще улучшили развесовку по осям. Портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал про технические особенности автомобиля, так что интересующихся просим пройти по ссылке. Я же не буду подробно останавливаться на «железе». Отмечу лишь то, что кузов теперь почти весь сделан из алюминия. Нынче это настоящий тренд, однако в случае аварии кузовные элементы будет легче заменить, нежели выправить, ведь крылатый металл капризен при ремонте.
При первом знакомстве с автомобилем не хочется думать о возможных ДТП и прочих неприятностях. Уж лучше загляну в салон. Внутренний мир внедорожника хорош. Конечно, премиальных материалов и кожи хотелось больше, но и без того внутри «Крузера» довольно стильно. Никакого нежного глянца, который со временем будет в царапинах. Хороша и фактурная отделка под дерево на центральной консоли. А в эргономике чувствуется классический подход, который понравится обеспеченным людям старшего поколения. Кстати, такие «рамник» и покупают, ведь «прайс» на автомобиль стартует от 5,6 млн. рублей.
Управление микроклиматом разместили на центральной консоли. Тут есть регуляторы подогрева руля, обогрев кресел и их вентиляция. Пользоваться этим функционалом удобно, причем даже на бездорожье, когда кузов сильно трясет и машина скачет по крупным камням. Для запуска мотора теперь нужно пройти идентификацию. Дело в том, что кнопку снабдили сканером отпечатка пальца. Электроника запоминает до четырёх человек и их индивидуальные настройки положения руля, сидений, зеркал и климат-контроля.
А после пальцеприкладства под капотом просыпается 415-сильный бензиновый V6 объемом 3,5 литра, который работает в паре с десятиступенчатым гидромеханическим «автоматом». То, что V8 отправлен в отставку, жалеть не приходится. «Шестерка» более экономична, да и в городе безумная динамика не нужна. Тем более, что это ведь «Ленд Крузер», который видно за версту и его сразу пропускают в потоке. Кстати, позже появится и «дизель», о котором мы непременно расскажем.
В городских «джунглях» пригодится пакет ассистентов Toyota Safety Sense последнего поколения. Габариты-то у Land Cruiser немаленькие. Хоть парковаться без водителя машина не умеет, но может притормозить перед препятствием при маневрировании на скоростях до 15 км/ч, тем самым, сбережет бамперы от контакта с парковочными столбиками. Кстати, отсутствие самопарковщика удивило, ведь, скажем, корейцы уже внедрили его на свои кроссоверы. Пора бы и японцам подтягиваться.
Что касается подвески, то ее схема не поменялась, но каждый элемент в конструкции новый. В городе, по сравнению с LC200, ходовая кажется более собранной, при этом LC300 стал мягче воспринимать асфальтовые выщерблены с острыми краями, да и крены в поворотах чувствуются меньше. Понравилась и шумоизоляция. Вседорожник стал заметно тише, шумы от двигателя и дороги проникают в салон только на большой скорости, когда выехал на трассу.
Если говорить о бездорожье, то здесь «Крузак» остался «Крузаком». У него, как прежде, небольшие свесы кузова, внушительный клиренс в 235 мм, а еще инженеры увеличили ходы передней подвески. С помощью механизма E-KDSS можно распустить оба стабилизатора для большей артикуляции. Плюс к этому набору, в список режимов системы Multi-Terrain Select вошел алгоритм Auto. Так можно доверить электронике всю «грязную» работу и сосредоточится на рулежке при проезде бродов и преодолении каменистых подъемов.
А на спуске довериться модернизированной системе Crawl Control. Раньше она работала с шумом и стрекотом. Теперь же «звуковое оформление» убрали. Так что отныне можно без лишнего шума медленно-медленно спуститься с горы и первым получить все сладкие плюшки.
Теперь пара слов про тормоза, которые были слабым местом «двухсотки». У LC300 тормозная система получила улучшенный электрогидравлический усилитель, но размер суппортов и дисков остался прежним. При этом изменили конструктив: поменяли рабочие цилиндры, а тормозные трубки заменили шлангами. На бездорожье этого с лихвой хватает, да и в городе при обычном движении тоже, а вот на трассе не всегда. Замедление с больших скоростей может заставить нервничать. Кажется, что места для торможения мало, так что лучше не спешить, тем более на таком крупном и тяжелом автомобиле.
В конце замечу, что горькие слезы по «двухсотке» слишком долго лить не стоит. Наследник верен традициям и остался настоящим «проходимцем», хоть теперь и не таким брутальным, как предки, а более городcким и цивилизованным. И пусть конкуренты отказываются от рамы. У «Тойоты» эта стальная безликая конструкция стала настоящей «фишкой». А еще низкий поклон инженерам и маркетологам за то, что сохранили в автомобиле душу и дух приключений с налетом здоровой «безбашенности». Так что король, похоже, снова с нами, пусть и в новом амплуа.