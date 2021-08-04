Смерть короля: тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 300

Так уж получилось, что с разными поколениями «Ленд Крузера» я посмотрел те места, куда на обычной машине просто не проехать. Сначала были песчаные дюны близ Актау, что в Казахстане, затем дремучие леса под Екатеринбургом, и вот — полуостров Средний, что в Мурманской области. Кстати, многие его называют краем земли.

Помню, «Двухсотка» выдерживала самые разные издевательства, но из пункта А в пункт Б довозила исправно и без потерь, за что ей низкий поклон. Но время неумолимо: покоритель бездорожья состарился. Он уходит от нас весь в медалях и орденах, а мы вынуждены утирать скупые мужские слезы. Король умер… Ему на смену приходит Land Cruiser 300 — абсолютно новая модель.

Слава автомобильным богам — принципиальных революций не произошло. LC300 сохранил рамную конструкцию, старый-добрый дифференциал Torsen и неразрезной задний мост. При этом автомобиль получил новые опции и стал комфортабельнее для тех, кто предпочитает передвигаться по асфальту и лишь изредка съезжать за его пределы.