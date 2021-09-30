Чем рискуют водители, забывая следить за сайлентблоками

Обычно проблемы связаны с сайлентблоками, то есть с резинометаллическими шарнирами, соединяющими детали подвески. Их можно встретить в рычагах рулевых тяг, креплениях амортизаторов, стабилизаторах поперечной устойчивости и других элементах ходовой части. Главная задача «резинок» — поглощать удары и вибрации во время движения.

Сам сайлентблок состоит из двух металлических шайб с резиновой прослойкой между ними. Эта прослойка и амортизирует дорожные вибрации, демпфирует колебания и сглаживает удары при проезде неровностей. В результате увеличивается комфорт, а также улучшается управляемость. Но когда сайлентблоки изношены, появляется целый букет неприятностей, которые больно бьют по карману водителя.

Например, если «резинки» провернулись, могут нарушиться углы установки колес и автомобиль начнет «кушать резину». Это можно увидеть по характерному износу боковин покрышек. А если «сдался» только один сайлентблок, то износ станет неравномерным. Здесь заметим, что шины сейчас стоят дорого, особенно перед их сезонной сменой, так что до сильно стертого протектора лучше не доводить.