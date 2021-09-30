Чем рискуют водители, забывая следить за сайлентблоками

Обычно проблемы связаны с сайлентблоками, то есть с резинометаллическими шарнирами, соединяющими детали подвески. Их можно встретить в рычагах рулевых тяг, креплениях амортизаторов, стабилизаторах поперечной устойчивости и других элементах ходовой части. Главная задача «резинок» — поглощать удары и вибрации во время движения.
Сам сайлентблок состоит из двух металлических шайб с резиновой прослойкой между ними. Эта прослойка и амортизирует дорожные вибрации, демпфирует колебания и сглаживает удары при проезде неровностей. В результате увеличивается комфорт, а также улучшается управляемость. Но когда сайлентблоки изношены, появляется целый букет неприятностей, которые больно бьют по карману водителя.
Например, если «резинки» провернулись, могут нарушиться углы установки колес и автомобиль начнет «кушать резину». Это можно увидеть по характерному износу боковин покрышек. А если «сдался» только один сайлентблок, то износ станет неравномерным. Здесь заметим, что шины сейчас стоят дорого, особенно перед их сезонной сменой, так что до сильно стертого протектора лучше не доводить.
Изношенные «резинки» плохо держат и рычаги рулевого управления. Таким образом, в движении колеса могут отклоняться в стороны. Машина моментально реагирует на паразитные люфты и стремится уйти с траектории. В итоге водитель вынужден постоянно подруливать, да и в поворотах уже требуется корректировать траекторию движения, что в дальней дороге напрягает.
А при экстренном торможении люфты также проявляют себя уводами автомобиля с траектории. Если это произойдет на колейном асфальте, то машина начнет сильно рыскать, что может испугать начинающего водителя и он дернет рулем, еще больше усугубив ситуацию. В результате автомобиль уйдет с полосы, скажем, на «встречку»…
Определить износ сайлентблоков можно не только на подъемнике в сервисе. Если при проезде «лежачих полицейских» услышите скрипы и стук в подвеске, то замена «резинок» не за горами. При этом готовьте круглую сумму на ремонт. Хотя сами шарниры стоят не очень дорого, но вот работы по их замене обойдутся в копеечку.