Дальше будет только хуже: чем грозит россиянам жесткий дефицит автомехаников

По данным аналитического агентства Gruzdev-analyze, сейчас стране не хватает больше 67 000 автомехаников и в ближайшем будущем набрать новых людей просто неоткуда. Автосервисы готовы даже нанимать вахтовиков: сейчас количество вакансий, предполагающих переезд специалистов из других регионов, составляет около трети от общего числа объявлений.

При этом нынешние ковидные ограничения усугубляют естественный отток персонала, вызванный демографической ямой 1990-х. По причине последнего, на рынок труда сейчас выходит меньше молодых специалистов, чем 5—10 лет назад.

— Набрать абы кого можно. Можно платить по 120 000 — 150 000 рублей, перебивая стройки, ремонты квартир, а теперь и курьеров. Но способны ли такие кадры действительно отремонтировать автомобиль? — задается вопросом глава агентсва Александр Груздев.

Впрочем, даже сейчас наши машины обслуживают не слишком квалифицированные кадры… По оценке независимых экспертов, нынешние сервисмены заслуживают отметки от 2,2 до 3,1 балла по пятибалльной системе.

Поэтому расценки автосервисов растут, а качество услуг — падает. И неудивительно, что треть российских автомобилистов вообще предпочитают ремонтировать машины своими руками, а «цифровые» методы ремонта автомобиля в нашей стране не работают. Дальше будет только хуже?