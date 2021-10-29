В России нашлась новая причина, чтобы дизтопливо резко подорожало

Тому, что биржевая стоимость зимнего дизтоплива сейчас вдруг оказалась на 22% выше, чем годом ранее, нашлось вполне логичное объяснение у главы «Российского топливного союза» Евгения Аркуши.

Так, по его мнению, сейчас выпуск солярки снижается из-за новых требования налоговых органов, которые требуют доплатить акциз, если зимнее ДТ производится путем смешивания летнего топлива и авиационного керосина. Как уточняет «Коммерсант», до сих пор независимые компании не платили акциз при смешивании компонентов. Теперь же — после разъяснений Минфина — участникам рынка придется доплатить акциз за дополнительный объем дизтоплива.

Отметим, что сейчас ФНС путем нового толкования Налогового кодекса пытается собрать акциз сразу за 3 прошлых года — это миллиарды рублей, которые могут оказаться неподъемными для независимых игроков.

Впрочем, власти пока не видят поводов для паники. В Минэнерго уверены, что дальнейший рост биржевых котировок будет сдерживаться, благодаря увеличению поставок топлива со стороны крупных НПЗ. А значит, резкого подорожания на АЗС не случится.

При таких вводных вполне естественно, что крупные перевозчики переводят свои автопарки на газовое топливо. В том числе — на «криогаз», о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал совсем недавно.