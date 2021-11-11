Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» сайлентблоки в автомобиле

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры — представляют собой стальную бобышку с внутренней втулкой, состоящей из металла. При этом между корпусом сайлентблока и втулкой находится резиновая, либо полиуретановая рабочая часть, за счет которой, собственно, и происходит все «волшебство» — сочленяющиеся элементы подвески не скрипят, не хрустят, а работают слаженно, гася вибрации и колебания, которые могут передаваться от одного узла подвески к другому. Сайлентблоки бывают разборными, когда при износе в них можно заменить только резиновую часть. И неразборные — запчасть меняется целиком. И те, и те довольно выносливые. Однако, как известно, вечного нет ничего. И со временем они также приходят в негодность. Из-за чего это происходит?

Несмотря на то, что резиновая (полиуретановая) часть сайлентблока рассчитана на перепады температур, это вовсе не означает, что они не влияют на износ запчасти. Со временем резина теряет свои свойства, и при сильных морозах начинает дубеть, что, в свою очередь, вызывает ее растрескивание, и разрушение.

Впрочем, не только время и минусовые температуры способны уничтожить столь нужный в подвеске элемент. Агрессивная среда, в которой приходится эксплуатировать автомобили в городах, где зимой дороги обильно заливают реагентами, так же ускоряет процесс износа сайлентблоков. Добавим к этому постоянные вибрации, попадания в откровенные выбоины и езду по проселкам, в конце концов, неправильную установку детали, и вот уже сайлентблок просится на замену. Но как понять, что сайлентблок нужно срочно поменять.