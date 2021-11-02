Завидуйте молча: первый тест-драйв Porsche Taycan Cross Turismo

Да, доля «электровозов» на нашем рынке ничтожно мала — жалкие 0,02%. Если сегодня в России зарегистрировано порядка 11 000 разномастных электрокаров, то в целом автопарк страны насчитывает около 45 000 000 легковых автомобилей. Как говорится, почувствуй разницу.

Еще бы, ведь глобально у нас не развита инфраструктура, а бесплатной стоянкой на платных парковках потребителей в электрификацию не заманить. Где эти паркинги в наших-то глубинках? Что уж там говорить о цене: стоят «электрички» отнюдь не дешево. А потому владение электрокаром в текущих реалиях — прерогатива исключительно небедных граждан. Но будущее — не за горами…