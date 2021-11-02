Завидуйте молча: первый тест-драйв Porsche Taycan Cross Turismo

Да, доля «электровозов» на нашем рынке ничтожно мала — жалкие 0,02%. Если сегодня в России зарегистрировано порядка 11 000 разномастных электрокаров, то в целом автопарк страны насчитывает около 45 000 000 легковых автомобилей. Как говорится, почувствуй разницу.
Еще бы, ведь глобально у нас не развита инфраструктура, а бесплатной стоянкой на платных парковках потребителей в электрификацию не заманить. Где эти паркинги в наших-то глубинках? Что уж там говорить о цене: стоят «электрички» отнюдь не дешево. А потому владение электрокаром в текущих реалиях — прерогатива исключительно небедных граждан. Но будущее — не за горами…
Весь мир уже успел сойти с ума от «Гринписа» и «зеленых» технологий, а у нас развитие электротранспорта превращается в прекрасный способ срубить «зеленых» или хотя бы «деревянных». Вот и под ярким знаменем мощного федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» власти до 2024 года намерены инвестировать в электрические технологии свыше 120 млрд денег налогоплательщиков, а к 2030 году — без малого 600 млрд дешевеющих российских рублей. Сколько из них уйдет по назначению — большой вопрос.
Однако обещано, что каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, будет электрическим. Что ж, ждем повышения цен на это самое электричество, а пока подобного не случилось, можно сэкономить. Хотя зачем, если вы из числа тех небедных граждан, упомянутых выше! А если нет, то… не стоит так громко завидовать.
А завидовать, скажу я вам, есть чему. Прошу, если и не любить, то жаловать — новейший Porsche Taycan Cross Turismo. Да-да, один из самых быстрых серийных электрокаров на планете, переродившийся в кузове «универсал». Он настолько красив, что вам лучше не смотреться в зеркало, а от его динамики мгновенно поднимается давление и кое-что еще. Этот «снаряд» такой же мощный, как брак Галкина и Пугачевой. А вместе с тем и необычайно тихий, как развод Путина с женой.
Вероятно, именно поэтому «Тайкан» выбрали полсотни человек, сделав его самым продаваемым элетромобилем на российском рынке. В догоняющих — Audi e-tron и Jaguar I-Pace. И далеко не факт, что они догонят Porsche в будущем. А все потому, что это имиджевый продукт, он выше и вне конкуренции. По крайней мере, в России.
Отличия кросс-версии от обычного «Тайкана» не ограничились лишь изменениями кормы. Тут целая россыпь прибамбасов от ателье Porsche Exclusive, включая обтекатели и защитный (читай — декоративный) обвес. Скажу больше: различия заметны и в бамперах, и гранях капота, и в колесных дисках. Есть даже рейлинги на крыше, если вы вдруг соберетесь в большое электрическое путешествие.
А при желании свернуть с асфальта, найдется Offroad-пакет с накладками и щитками. Правда, это не тот болид, который стоит опускать ниже клиренса. Хотя и дорожный просвет с максимально задранной юбкой составляет немалые 186 мм. Согласитесь: и кроссоверы-то не все способны достичь подобных высот! К тому же, подвеска сама умеет регулировать клиренс в зависимости от условий эксплуатации. Если, конечно, пилот решит ей это доверить.
Говоря про габариты, не буду грузить вас цифрами. Вся суть «универсала» в том, что он выше, длиннее и шире своего собрата, лишенного приставки Cross Turismo. Ожидаемо просторнее здесь и в салоне, крыша на макушках седоков мозоли не натрет.
Еще одно принципиальное отличие — отсутствие заднеприводной версии. К счастью это или сожалению, решать вам. Но поиграв с настройками управления, можно перевести «всегребущий» Taycan в режим монопровида, а заодно ограничить драйверские амбиции, поумерить пыл климатической установки и прочих энергопотребителей. Как не трудно догадаться, все это для того, чтобы максимально долго проехать на одной зарядке.
Кстати, чтобы накормить 93,4-киловатный аккумулятор до 80%, потребуется немногим больше 20 минут — при использовании «быстрой» зарядной станции. Например, на стоянке у официального дилера. От обычной же электросети «Тайкан» вполне себя удовлетворит за ночь. Стоит добавить, что на батарею немцы дают целых восемь лет гарантии. Альтернатива — 160 000 километров пробега.
Вот в чем я действительно не уверен, так это в той самой экономии заряда АКБ. Точнее, в желании экономить. Вы только представьте, что под продолжением спины у вас свыше 760 сил мощности. Именно столько развивает табун в версии Turbo S Cross Turismo! Эта пуля выстреливает так, что подголовник с приятной болью бьет по затылку, а сердце начинает стучать покруче, чем осведомители в МВД. Тяга настолько стремительная, что потеют ладони, причем не только у водителя.
Пожалуй, единственное, что вводит в ступор при ускорении — это отсутствие рокота движка. Ты уже обгоняешь ветер, а мотор, как не рычал, так и не рычит. Впрочем, к слуховой иллюзии, как и к звуку фена для волос привыкаешь на разгоне довольно быстро. А вот отвыкать не хочется никак! Поэтому, какая тут забота о чрезмерном расходе электроэнерегии, когда хочется не ехать, а «валить» на все деньги, получая от процесса неимоверное удовольствие?
Кстати, в самой «бюджетной» версии Taycan 4 Cross Turismo адреналина тоже за глаза — 476 разъяренных «коней» без шума, но с пылью легко отправят этот бешеный «вагон» в космос. Про отточенную рулежку, полагаю, рассказывать не нужно — по управляемости Porsche всегда был эталоном. А потому вопрос «зачем же люди отдают за эти машины так много миллионов рублей», отпадает сам по себе. Все же удовольствие действительно можно купить. Пусть даже оно и бесшумное.
Собственно, о ценах. Прайс-лист элекросуперкара Cross Turismo стартует от 7 790 000 в российской валюте, а в самом дорогом варианте исполнения легко перепрыгивает барьер в 13 000 000 рублей. Но и это еще не все. Дооснастить свой Taycan всякой всячиной можно вплоть до 18 000 000. Вот только доводчики дверей почему-то не удастся поставить даже опционально.
Впрочем, это не помешает дилерам накинуть к финальному ценнику еще пару-тройку «лямов». Ведь в эру тотального «коронакризиса» с дефицитом машин и ажиотажем на рынке каждый зарабатывает, как может (читай — как хочет). Ясно одно: не купишь автомобиль сегодня — завтра он будет еще дороже! Поэтому не тяните… Ну или продолжайте молча завидовать.