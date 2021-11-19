Почему бывалые водители всегда заземляют автомобиль

При сборке автомобилей на конвейере на них уже давно не ставят никаких изоляторов. Все потому, что в составе шин есть достаточное количество сажи или, другими словами, токопроводящего углерода, который и позволяет статическому заряду стекать в землю. Правда, когда машина долго стоит на сильном ветру, заземление через колеса уже не так эффективно.

Сейчас наметилась и другая тенденция. В моду входят покрышки с низким сопротивлением качению. В их составе вместо сажи используют уже диоксид кремния, а его токопроводящая способность заметно ниже. Вот автомобиль и начинает «кусаться» и пылиться, как только водитель меняет «резину».

Чтобы убрать статический заряд, бывалые водители вспоминают методы, которыми пользовались еще во времена СССР. К корме автомобиля крепят так называемые антистатики. Они представляют из себя алюминиевые или графитовые полоски, нанесенные на прорезиненную основу. Такой нехитрый аксессуар точно избавит любой автомобиль от скапливания статического электричества и отведет заряд в грунт.