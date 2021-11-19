Почему бывалые водители всегда заземляют автомобиль

Практически каждый водитель редко, но испытывал неприятные ощущения, когда, выходя из машины и коснувшись металлических элементов кузова, получал небольшой укол в руку, или слышал щелчок. Это действие статического электричества.
Дело в том, что автомобиль накапливает статический электрический заряд. Особенно быстро это происходит в сухую погоду при ветре, а также в мороз. Причем, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки киловольт. Из-за того, что токи ничтожны, такое напряжение не представляет угрозы жизни, но неприятности причинить может. Это болезненные покалывание при касании кузова рукой, а также повышенное притягивание пыли. Особенно явно эффект заметен на белой машине, когда после мойки кузов практически сразу покрывается грязью.
При сборке автомобилей на конвейере на них уже давно не ставят никаких изоляторов. Все потому, что в составе шин есть достаточное количество сажи или, другими словами, токопроводящего углерода, который и позволяет статическому заряду стекать в землю. Правда, когда машина долго стоит на сильном ветру, заземление через колеса уже не так эффективно.
Сейчас наметилась и другая тенденция. В моду входят покрышки с низким сопротивлением качению. В их составе вместо сажи используют уже диоксид кремния, а его токопроводящая способность заметно ниже. Вот автомобиль и начинает «кусаться» и пылиться, как только водитель меняет «резину».
Чтобы убрать статический заряд, бывалые водители вспоминают методы, которыми пользовались еще во времена СССР. К корме автомобиля крепят так называемые антистатики. Они представляют из себя алюминиевые или графитовые полоски, нанесенные на прорезиненную основу. Такой нехитрый аксессуар точно избавит любой автомобиль от скапливания статического электричества и отведет заряд в грунт.