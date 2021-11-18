5 мелких ошибок водителя, приводящих к серьезному ремонту мотора

Забитые топливные форсунки — одна из самых распространенных проблем, которая встречаются у автомобилей, хозяева которых не уделяют им должного внимания. Дело в том, что со временем топливная система абсолютно всех двигателей забивается грязью, даже если водитель регулярно заливал качественный бензин. Если форсунки не чистить, они начинают не распылять топливо, а лить, что приводит к повышенному расходу топлива и появлению детонации. А детонация способена быстро прикончить мотор.
Серьезные проблемы можно получить и после ошибок при обслуживании. Например, воздушный фильтр установили так, что его край надломлен или неплотно прижат к корпусу. Таким образом, в двигатель попадают частички грязи и песка. Так как песок — прекрасный абразив, то он начинает царапать стенки цилиндров, что приводит к появлению на их стенках задиров. А задиры медленно приближают мотор к капиталке.
Примерно тоже самое происходит и с фильтром салона. Если его установить с перекосом, пыль и грязь станут оседать на испарителе кондиционера. Со временем это приведет к тому, что на поверхности начнется размножение бактерий. Такой воздух, поступая в салон, вызовет простудные заболевания или аллергию у водителя.
Задиры в цилиндрах могут появиться и при простой замене свечей зажигания. Если перед их выкручиванием не очистить свечные колодцы, то вся грязь попадет внутрь, что со временем даст о себе знать.
Серьезные неприятности может доставить и забившийся нагаром клапан рециркуляции отработавших газов EGR. Из-за того, что он периодически залипает, мотор может неуверенно работать на холостых оборотах, а то и вовсе заглохнет в дороге. Это приведет к аварии, особенно если за рулем сидит начинающий водитель, ведь он точно испугается того, что мотор вдруг замолчал.