Гречка — в помощь: почему обязательно нужно чистить расширительный бачок системы охлаждения

Несвоевременная замена охлаждающей жидкости, перегрев мотора, попадание в нее масла из-за проблем с прокладкой ГБЦ — все это сказывается на качестве главного компонента системы охлаждения и по совместительству гаранта здоровья двигателя. В результате неправильной эксплуатации автомобиля ОЖ теряет свои качественные свойства, деградирует и зачастую приобретает ржавый цвет, естественно, с выпадением характерного осадка, который не сложно заметить на стенках расширительного бачка системы охлаждения.

Перво-наперво, в такой ситуации рекомендуется найти и ликвидировать источник проблемы. Если, например, это пробитая прокладка ГБЦ, то в срочном порядке ее следует заменить, чтобы не получить гораздо больше дорогих в ремонте неприятностей. Моторное масло, попадающее в охлаждающую жидкость и наоборот, могут привести к самым печальным последствиям. Если же вы попросту давно не меняли жидкость, то ее стоит заменить. Однако и в том, и в другом случае, если в системе есть ржавчина, рекомендуется ее промыть и, если не поменять расширительный бачок, то хотя бы вычистить его. Для его это нужно?

Все дело в том, что проникшее в систему охлаждения масло или же остатки старой жидкости вместе с ржавым осадком довольно быстро испортят и новый антифриз. И толку от его замены особого не будет. А потому снимаем расширительный бачок, и чистим его.