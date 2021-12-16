Гречка — в помощь: почему обязательно нужно чистить расширительный бачок системы охлаждения

Несвоевременная замена охлаждающей жидкости, перегрев мотора, попадание в нее масла из-за проблем с прокладкой ГБЦ — все это сказывается на качестве главного компонента системы охлаждения и по совместительству гаранта здоровья двигателя. В результате неправильной эксплуатации автомобиля ОЖ теряет свои качественные свойства, деградирует и зачастую приобретает ржавый цвет, естественно, с выпадением характерного осадка, который не сложно заметить на стенках расширительного бачка системы охлаждения.
Перво-наперво, в такой ситуации рекомендуется найти и ликвидировать источник проблемы. Если, например, это пробитая прокладка ГБЦ, то в срочном порядке ее следует заменить, чтобы не получить гораздо больше дорогих в ремонте неприятностей. Моторное масло, попадающее в охлаждающую жидкость и наоборот, могут привести к самым печальным последствиям. Если же вы попросту давно не меняли жидкость, то ее стоит заменить. Однако и в том, и в другом случае, если в системе есть ржавчина, рекомендуется ее промыть и, если не поменять расширительный бачок, то хотя бы вычистить его. Для его это нужно?
Все дело в том, что проникшее в систему охлаждения масло или же остатки старой жидкости вместе с ржавым осадком довольно быстро испортят и новый антифриз. И толку от его замены особого не будет. А потому снимаем расширительный бачок, и чистим его.
Для того, чтобы почистить бачок понадобится моющее средство для раковин и ванн, либо, для любителей более экзотических методов, «Растворитель 646» порядка литра, и гречневая крупа. Далее требуется залить одну из жидкостей в предварительно снятый бачок с закрытыми отверстиями для патрубков. И засыпать внутрь гречку.
Когда все ингредиенты оказались в бачке, приступаем к его мойке. Энергичными движениями нужно встряхивать и переворачивать бачок. Гречневая крупа в нем выступит, как скраб, и поможет отмыть сильно прикипевшую грязь. А растворитель, мыльный раствор или средство для чистки сантехники отмоет все остальное. Для большего эффекта можно использовать песок, который так же, как и гречка, выступит абразивом, хорошо очищающим стенки бачка.
Саму же систему охлаждения двигателя стоит промывать специальным средством, которое не только очищает ее от накипи и отложений, но и смывает маслянистые осадки.
Впрочем, лучше профилактики нет ничего. Вовремя меняйте антифриз, элементы системы охлаждения и не доводите двигатель до перегрева, а жидкость — до закипания. Таким образом вам не придется плясать с бубном вокруг машины, чтобы решить проблему, которая возникла на ровном месте и по вашей же вине.