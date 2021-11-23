О вкусах еще как спорят: сравнительный тест Geely Atlas Pro и Volkswagen Taos

Справедливости ради стоит сказать, что интереса нашей авантюре добавляет еще и то, что ценники на оба два кроссовера практически одинаковые. И это при том, что Atlas Pro больше «Таоса». Длина и колесная база «китайца» — 4544 и 2670 мм соответственно. А габариты Volkswagen — 4417 и 2638 мм. Схожесть «прайсов» позволяет нам устроить оппонентам жесткую встряску. Что, определим лучшего?

Volkswagen Taos в России ждали давно, ведь его предшественником стал популярный кроссовер Skoda Karoq. Оба базируются на «тележке» MQB, которая стала матерью многих моделей, оттого они максимально унифицированы. Что касается прописки, то она нижегородская, ведь собирают авто на мощностях ГАЗа, что хоть как-то позволяет держать в узде цены. Про дилеров с их накрутками промолчим, до боли скрипя зубами.

Geely Atlas Pro приезжает к нам из братской Белоруссии, где расположен завод «БелДжи», доказавший свои способности в сборочном мастерстве. Кто бы не называл этот кроссовер темной лошадкой, а «китайцем» его наречь язык не поворачивается. В «Атласе» с приставкой Pro поголовно использованы технологии Volvo, а подвеску настраивали не абы кто, а инженеры Lotus, который, кстати, тоже принадлежит азиатскому производителю.