О вкусах еще как спорят: сравнительный тест Geely Atlas Pro и Volkswagen Taos

Справедливости ради стоит сказать, что интереса нашей авантюре добавляет еще и то, что ценники на оба два кроссовера практически одинаковые. И это при том, что Atlas Pro больше «Таоса». Длина и колесная база «китайца» — 4544 и 2670 мм соответственно. А габариты Volkswagen — 4417 и 2638 мм. Схожесть «прайсов» позволяет нам устроить оппонентам жесткую встряску. Что, определим лучшего?
Volkswagen Taos в России ждали давно, ведь его предшественником стал популярный кроссовер Skoda Karoq. Оба базируются на «тележке» MQB, которая стала матерью многих моделей, оттого они максимально унифицированы. Что касается прописки, то она нижегородская, ведь собирают авто на мощностях ГАЗа, что хоть как-то позволяет держать в узде цены. Про дилеров с их накрутками промолчим, до боли скрипя зубами.
Geely Atlas Pro приезжает к нам из братской Белоруссии, где расположен завод «БелДжи», доказавший свои способности в сборочном мастерстве. Кто бы не называл этот кроссовер темной лошадкой, а «китайцем» его наречь язык не поворачивается. В «Атласе» с приставкой Pro поголовно использованы технологии Volvo, а подвеску настраивали не абы кто, а инженеры Lotus, который, кстати, тоже принадлежит азиатскому производителю.
На вкус и цвет
Внешность Geely выглядит современно и притягательно. Немудрено, ведь его формы рисовал Гай Бергойн, который последние пять лет руководит дизайн-студией Geely в Шанхае, а раньше работал в Volvo. Что касается Volkswagen Taos, то он создан в лучших традициях немецкой школы — актуальность стилистических решений не подвластна времени.
Теперь заглянем в салон. Тестовый Taos в самой богатой комплектации, а значит, что можно по достоинству оценить кресла с внятной боковой поддержкой и интересной комбинированной обивкой. Оно цепко держит корпус, даже если сильно перебрал с газом в повороте. К услугам водителя — цифровая приборная панель, на которую можно вывести традиционную связку тахометра и спидометра, либо выставить показатели расхода топлива и пройденных километров. Классно выглядит и широкий сенсорный экран в центре передней панели с системой VW Play. Он выдает так много информации, что знакомится со всеми «фишками» лучше на стоянке.
Geely Atlas Pro предлагает иную дизайнерскую концепцию, но тоже ориентированную на европейского потребителя. Если же говорить про оснащение, то по некоторым позициям он даже превосходит Taos. Например, в салоне есть беспроводная зарядка для телефона, а диагональ экрана мультимедиа — 12,3 дюйма против 10 дюймов у «немца».
Кстати, на монитор можно вывести интерактивную картинку системы кругового обзора и даже «покрутить» автомобиль вокруг собственной оси пальцем на «тачскрине». Такого удовольствия Taos, увы, лишен. У него разве что парковочная камера, хотя и с омывателем. А еще меломаны оценят восемь динамиков аудиосистемы Atlas Pro против шести у оппонента.
Понравилось и такое решение, как парящая в воздухе центральная консоль, где расположен нефиксируемый рычаг трансмиссии. Рядом — две элегантных ручки, отделанных «серебром». Даже странно, что немцы не позаимствовали подобную идею у своих же коллег по цеху — мы сейчас про Porsche, впервые реализовавших такое решение в автопроме. Что ж, браво, китайцы!
Впрочем, «Таосу» есть, чем ответить. И главное — пристально немецким вниманием к деталям. Глаза сразу и безошибочно находят всю дорожную информацию, которая нужна, а пальцы сами попадают в нужные клавиши и регулировки климата. У Geely кнопка пуска двигателя расположена так, что ее банально не видно. Также в «слепой» зоне — два разъема USB и один на 12 вольт. Впрочем, спасибо, что они вообще есть. А еще в Atlas Pro кресла отделаны кожзамом. Он менее цепок и приятен на ощупь, чем обивка VW.
Мягкий подход
Что ж, хватит разглядывать салон — машина познается в движении. Первым завожу 1,4-литровый мотор «Таоса» с отдачей в 150 сил. Он работает с 7-ступенчатым «преселективом» и раздает с помощью муфты Haldex крутящий момент на все четыре колеса. Стоит отметить, что «робот» работает очень плавно и незаметно. Да и в режиме «газ в пол», кажется, что здесь стоит гидромеханический «автомат». Допилили-таки некогда проблемный узел ребята из Германии.
В целом же, силовой агрегат и рулевое управление выполняют все команды отменно и безоговорочно. Подвеска характерна для Volkswagen — упругая, умело сглаживающая шероховатости покрытия. Пробить ее можно только намеренно, направив колесо в яму.
В поворотах машина также не «рассыпается». Дугу кроссовер держит, словно голодный бультерьер колбасу, конечно, с поправкой на класс автомобиля и высокий центр тяжести. В общем, немецкая ходовая — нечто среднее между тем, что предлагает «премиум», и «дубовым» шасси, коим грешат немало конкурентов. Заслуга инженеров в найденном компромиссе.
Не удивляйтесь, но Geely Atlas Pro перещеголял соперника по техническим «наворотам». Пишу, и сам не верю, но тем не менее — факт. Под его капотом стоит трехцилиндровый 1,5-литровый мотор, «выдувающий» 177 сил мощности, в который интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор. По-русски — мягкий гибрид. Агрегат позволяет кроссоверу отключать бензиновый мотор при толкании в пробках или движении накатом. А еще довольно резво ускорять автомобиль, что не очень-то характерно для машин из Поднебесной. К двигателю приставлен 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями, незаметно перелистывающий передачи. Привод — полный, реализованный через муфту BorgWarner пятого поколения.
В городе машина оставляет приятные впечатления. Подвеска в меру плотная и похожа на фольксвагеновскую. Она отлично глотает дорожную мелочь и умело сглаживает колебания от штурма «лежачих полицейских». А вот настройки силовой установки неоднозначные. При резком нажатии газа идет некоторое запаздывание и только спорт-режим мгновенно исправляет ситуацию. Переключения четкие, но… такое ощущение, что софт настроен так, чтобы поберечь «робот» от повышенных нагрузок и перегрева. Криминала в такой работе нет, хотя иногда и неплохо бы позволить водителю реализовать весь потенциал силовой установки. Уверен: это элементарно лечится «заливкой» новой «прошивки».
Считаем шансы
Geely Atlas Pro в версии Flagship+ стоит 2 184 990 рублей, а Taos в топовом исполнении оценивается минимум в 2 327 900 рублей, плюс опции вроде адаптивного круиз-контроля. Кстати, у Geely он по умолчанию входит в оснащение, и за него не нужно доплачивать.
Иначе говоря, «Атлас Про» выглядит привлекательнее с точки зрения цены и количества плюшек, коими он упакован. Однако Volkswagen Taos по-прежнему пленяет сбалансированным комплексом качеств и отточенными настройками силового агрегата, что еще долго будет считаться эталоном в своем сегменте.
Между тем, китайцы делают гигантские прыжки вперед. И новый кроссовер без сомнения найдет своего покупателя. Не зря же его «предок» в лице обычного Geely Atlas долгое время оставался самым продаваемым автомобилем в линейке бренда. А приставочка Pro, помимо прочего, обогатила модель оснащением и по-европейски приятно сбалансированной подвеской. Спору нет — еще шаг-другой, и азиаты без стеснения пойдут штурмовать и куда более серьезные вершины…