Какие неприятности могут случиться при замене масла через щуп

Замена масла через щуп, или аппаратная замена, не такая уж сложная операция. Ее вполне можно провести и в гараже, нужен лишь специальный вакуумный насос. Для начала прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим его и вынимаем масляный щуп. Затем крепим к отверстию для установки щупа шланг и присоединяем его к насосу. При этом шлангом нужно достать до нижней точки картера, чтобы насос мог максимально эффективно откачать все старое масло.

Казалось бы — проще некуда. Но и тут есть масса подводных камней. Например, после замены нужно обязательно проверить, сколько смазки удалось выкачать из мотора. Допускается погрешность не более 100—200 грамм. Если насос откачал меньше, значит довольно большое количество старого лубриканта остается в двигателе. Если оставить все как есть и залить свежую смазку, то она смешается со старой, что уменьшит срок службы новой.