Какие неприятности могут случиться при замене масла через щуп

Замена масла через щуп, или аппаратная замена, не такая уж сложная операция. Ее вполне можно провести и в гараже, нужен лишь специальный вакуумный насос. Для начала прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим его и вынимаем масляный щуп. Затем крепим к отверстию для установки щупа шланг и присоединяем его к насосу. При этом шлангом нужно достать до нижней точки картера, чтобы насос мог максимально эффективно откачать все старое масло.
Казалось бы — проще некуда. Но и тут есть масса подводных камней. Например, после замены нужно обязательно проверить, сколько смазки удалось выкачать из мотора. Допускается погрешность не более 100—200 грамм. Если насос откачал меньше, значит довольно большое количество старого лубриканта остается в двигателе. Если оставить все как есть и залить свежую смазку, то она смешается со старой, что уменьшит срок службы новой.
Еще одни нюанс: если разряжение насоса окажется недостаточным, то часть масла, в котором скопились тяжелые фракции, останется в поддоне картера. Это пагубным образом отразится на работе силового агрегата в будущем, ведь продукты износа из двигателя никуда не денутся, что может привести к образованию задиров на стенках цилиндров.
Случается и настоящая беда. Если насадку на шланг закрепить кое-как, то она может упасть в картер. Тогда демонтаж поддона становится неизбежным, что больно ударит по карману автовладельца в случае, если он делает замену своими силами.
Учтите и то, что если регулярно менять масло аппаратным способом, то сливная пробка может прикипеть к поддону и открутить ее будет очень непросто. А если уплотнительная прокладка под сливную пробку представляет собой резиновое, а не металлическое кольцо, то со временем она ссохнется, потеряет герметичность и утечек смазки не избежать. Так что лучшее решение — чередование аппаратной процедуры и привычной замены смазки.