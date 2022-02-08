Снежный чек-лист: что ежедневно следует проверять в автомобиле зимой

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, куда ежедневно должен заглядывать автовладелец, чтобы вовремя купировать грядущие проблемы с железным конем.
Зима — довольно сложное время года даже для профессиональных водителей и тяжелое испытание для любого типа транспортных средств. А потому автовладельцам следует более внимательно относиться к диагностике своей машины, чтобы ничего не омрачило ее эксплуатацию в холодное время года.
Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы колеса автомобиля были накачены до указанных автопроизводителем значений. Никакие зимние «приспускания» не приемлемы. Все это интернетовский миф и сказки, которые не только в корне не верны, но и несут опасность, тем, кто в них верит. Спущенные или перекаченные шины ведут с худшей управляемости, и плохому сцеплению с дорогой. Сдутые покрышки не работают так же эффективно, как правильно накаченные. К тому же, это ведет к большему расходу топлива. Табличка с необходимыми параметрами давления в колесах практически всегда располагается на дверном проеме со стороны водителя.
Всегда нужно держать уровень омывающей жидкости в норме, а щетки обрабатывать силиконом (и ни в коем случае не поднимать их во время снегопадов и перепадов температур — так вы растянете прижимную пружину).
Сутра люди имеют свойство опаздывать. И не всегда есть время остановиться, и купить омывающую жидкость. В итоге она кончается в самый неподходящий момент, и водитель, в буквальном смысле, слепнет.
Ежедневно нужно проверять световые приборы. Зимой, когда дни становятся короче, а темное время суток удлиняется — это ваши вторые глаза. Фары не должны быть мутными, а все лампочки должны быть исправны. В противном случае в кромешной тьме кто-то может не заметить вас, а вы, в свою очередь, можете упустить из виду препятствие на дороге или человека на обочине.
Перед тем, как тронуться с места, лучше сделать пару качков педалью тормоза. Это поможет понять, нет ли утечки тормозной жидкости, и не примерзли ли колодки к дискам. Еще несколько раз стоит утопить педаль тормоза в пол в движении, естественно, убедившись, что этим вы никому не помешаете. Если педаль не проваливается, а машина замедляется эффективно, значит, можно ехать.
Обязательно стоит следить за зарядом аккумулятора. Эпизодически стоит проверять, достаточно ли он получает зарядного тока, нет ли потерь в цепи и исправен ли генератор. Хронические недозаряды и малые пробеги — губительны для аккумуляторной батареи.
Следите за своим автомобилем, ведь кроме вас о нем больше некому позаботиться. А он, в свою очередь, отплатит вам той же монетой. Либо вывезет, согреет и спасет. Либо уедет в утиль, прихватив с собой нерадивых хозяев.