Снежный чек-лист: что ежедневно следует проверять в автомобиле зимой

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, куда ежедневно должен заглядывать автовладелец, чтобы вовремя купировать грядущие проблемы с железным конем.

Зима — довольно сложное время года даже для профессиональных водителей и тяжелое испытание для любого типа транспортных средств. А потому автовладельцам следует более внимательно относиться к диагностике своей машины, чтобы ничего не омрачило ее эксплуатацию в холодное время года.

Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы колеса автомобиля были накачены до указанных автопроизводителем значений. Никакие зимние «приспускания» не приемлемы. Все это интернетовский миф и сказки, которые не только в корне не верны, но и несут опасность, тем, кто в них верит. Спущенные или перекаченные шины ведут с худшей управляемости, и плохому сцеплению с дорогой. Сдутые покрышки не работают так же эффективно, как правильно накаченные. К тому же, это ведет к большему расходу топлива. Табличка с необходимыми параметрами давления в колесах практически всегда располагается на дверном проеме со стороны водителя.

Всегда нужно держать уровень омывающей жидкости в норме, а щетки обрабатывать силиконом (и ни в коем случае не поднимать их во время снегопадов и перепадов температур — так вы растянете прижимную пружину).

Сутра люди имеют свойство опаздывать. И не всегда есть время остановиться, и купить омывающую жидкость. В итоге она кончается в самый неподходящий момент, и водитель, в буквальном смысле, слепнет.