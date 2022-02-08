Как правильно и безопасно перестраиваться, когда на дороге снежная каша

​Коэффициент сцепления на зимней дороге стремится к нулю. Ситуацию усугубляют неправильно подобранные шины. Многие почему-то ошибочно полагают, что «липучки» — это отличная альтернатива «шипам»: мол, ничуть не хуже, а главное — дешевле. Но речь сегодня не об этом. А о том, как действовать, когда нужно во что бы то ни стало перестроиться из одного рядя в другой, а под колесами снежная каша, образовавшаяся в следствие непрекращающегося снегопада.

Во-первых, вы действительно должны снизить свою скорость, стараясь не выбиваться из потока. Торопыг лучше пропустить, уступив им место в левом ряду. А самим же лучше двигаться на скорости, которая более комфортна и для вас, и для окружающих вас участников движения.

Второе правило — в снегопады и с кашей под колесами ни в коем случае не отрывайте руки от руля. Держать его надо обеими руками, ухватившись, как говорится, на 3 и 9 часов. Удерживая рулевое колесо обеими руками, вы не потеряете управление, если вдруг ваш автомобиль наедет на ледяной надолб или попытается вырваться из колеи.