Как правильно и безопасно перестраиваться, когда на дороге снежная каша

Коэффициент сцепления на зимней дороге стремится к нулю. Ситуацию усугубляют неправильно подобранные шины. Многие почему-то ошибочно полагают, что «липучки» — это отличная альтернатива «шипам»: мол, ничуть не хуже, а главное — дешевле. Но речь сегодня не об этом. А о том, как действовать, когда нужно во что бы то ни стало перестроиться из одного рядя в другой, а под колесами снежная каша, образовавшаяся в следствие непрекращающегося снегопада.
Во-первых, вы действительно должны снизить свою скорость, стараясь не выбиваться из потока. Торопыг лучше пропустить, уступив им место в левом ряду. А самим же лучше двигаться на скорости, которая более комфортна и для вас, и для окружающих вас участников движения.
Второе правило — в снегопады и с кашей под колесами ни в коем случае не отрывайте руки от руля. Держать его надо обеими руками, ухватившись, как говорится, на 3 и 9 часов. Удерживая рулевое колесо обеими руками, вы не потеряете управление, если вдруг ваш автомобиль наедет на ледяной надолб или попытается вырваться из колеи.
В-третьих, все ваши движения в зимний период должны быть плавными. Это касается и нажатий на педаль газа, и торможения, и манипуляций с рулем. Не нужно строить из себя раллиста, дрифтера и прочих доморощенных «шумахеров». Ваша задача минимум добраться до пункта назначения целым и невредимым. А потому не стоит резко дергать рулем и совершать дерзких маневров.
Педалями также работаем спокойно. Поверьте, ваш выпендреж никто не оценит, за исключением группы разбора в ГИБДД, когда своими бездумными действиями вы устроите ДТП. А значит, спокойствие, и еще раз спокойствие. Выбрали направление, включили поворотник, оценили ситуацию, и спокойно, на ровном газу двигаемся в намеченном направлении, крепко удерживая руль.
При этом обязательно стоит учитывать тип привода автомобиля. На полно- и переднеприводных машинах перестраиваться легче. Достаточно обеспечить колеса тягой, и машина сама вывезет в указанном направлении. Главное, не отпускать руль, аккуратно подруливая им, если машину начинает подтаскивать.
С задним приводом главное не переборщить с газом. Как правило, современные заднеприводные автомобили оснащены чуткой системой стабилизации, которая, почуяв зачатки заноса, купирует его, срезая избыточную тягу, и стабилизируя машину тормозной системой. Но бывают и исключения — отечественный автопром. И вот здесь вы должны быть самой аккуратностью. В случае, если занос все же начал развиваться, нужно самостоятельно отыграть его, сбросив излишки газа, и стабилизировав машину рулем путем выворачивания рулевых колес в сторону заноса.
Помните: зимнее вождение требует существенно большего внимания и концентрации. Не стоит недооценивать запорошенную снегом дорогу. В противном случае она может преподнести вам массу неприятных сюрпризов.