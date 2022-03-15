Как защитить машину от угона, если нет денег на страховку

Однако гораздо серьезнее дела могут обстоять с массовыми моделями. Дело в том, что такие машины, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Kia K5 работают в такси. Значит на эти машины запчасти нужны регулярно, а их может не быть из-за дефицита. На этом и могут попытаться заработать автоворы, угоняя авто законопослушных граждан для последующего разбора.

Совет один — ставьте дополнительную к штатной противоугонную систему в специализированной мастерской. Но помните, что даже самая хитрая сигнализация не дает стопроцентной гарантии защиты, но она заставит автовора повозиться. Поэтому велик шанс, что, не желая терять время, злоумышленник оставит машину в покое и обратит внимание на экземпляр со стандартной сигнаплизацией.

Кроме этого, можно установить замок капота, сейф на электронный блок управления или блокировку диагностического разъема в салоне. Чтобы справиться с этим даже опытному вору, понадобится около получаса. Отсюда велика вероятность, что мошенник уберется восвояси и станет искать добычу полегче.

Если водитель небогат, то ему можно посоветовать купить в автомагазине механический блокиратор руля. Он массивный и неудобный в использовании, но чтобы его снять, преступнику потребуется время. А ведь при угоне каждая минута дорога.