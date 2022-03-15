Как защитить машину от угона, если нет денег на страховку

Отныне внимание мошенников привлекают не только автомобили премиальных марок, которые и раньше нередко угоняли. Автоворы все больше заглядываются на массовые модели, и в этом есть свой резон. Дефицит запчастей подталкивает водителей покупать «бэушные» детали, чтобы автомобиль не превращался в недвижимость. Поэтому возрастает риск угона доступных марок машин с целью их последующей разборки на запчасти.
В нынешних условиях каждому водителю нужно понять, интересна ли его машина для воришек, и как ее обезопасить. Например, автомобили Volvo традиционно не угоняли. Эти машины довольно редкие, потому их трудно продать. А современные модели тредуют квалифицированного обслуживания, так что вряд ли хозяева «шведов» станут покупать неновые запчасти на авторынках. Но вот секретки на колеса мы бы советопали поставить. «Разуть» автомобиль с целью последующей продажи шин и дисков злоумышленники могут. Также рекомендуем поставить защиту фар, ведь с кроссоверов XC90, как и с Porsche Cayenne или BMW X5, снимают головную оптику.
Однако гораздо серьезнее дела могут обстоять с массовыми моделями. Дело в том, что такие машины, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Kia K5 работают в такси. Значит на эти машины запчасти нужны регулярно, а их может не быть из-за дефицита. На этом и могут попытаться заработать автоворы, угоняя авто законопослушных граждан для последующего разбора.
Совет один — ставьте дополнительную к штатной противоугонную систему в специализированной мастерской. Но помните, что даже самая хитрая сигнализация не дает стопроцентной гарантии защиты, но она заставит автовора повозиться. Поэтому велик шанс, что, не желая терять время, злоумышленник оставит машину в покое и обратит внимание на экземпляр со стандартной сигнаплизацией.
Кроме этого, можно установить замок капота, сейф на электронный блок управления или блокировку диагностического разъема в салоне. Чтобы справиться с этим даже опытному вору, понадобится около получаса. Отсюда велика вероятность, что мошенник уберется восвояси и станет искать добычу полегче.
Если водитель небогат, то ему можно посоветовать купить в автомагазине механический блокиратор руля. Он массивный и неудобный в использовании, но чтобы его снять, преступнику потребуется время. А ведь при угоне каждая минута дорога.