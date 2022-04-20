Можно ли серьезно сэкономить в кризис, перейдя с 95-го бензина на Аи-92

Редко какого автомобилиста, заливающего в бак своего авто литры Аи-95, сегодня не посещает мысль из разряда «зачем платить больше», когда так и подмывает сэкономить на топливе. Особый «нерв» подобным раздумьям придает текущая ситуация, когда из-за западных санкций и ухода из России многих зарубежных компаний, сотни тысяч российских автовладельцев всерьез беспокоятся за свое финансовое благополучие. Ведь при взгляде на ценники автозаправок, сложно не заметить, что 95-й бензин сейчас (в Москве, например) стоит около 52 рублей за литр, а 92-й легко отыскать по 46 рублей.. Разница в 7—8 рублей на каждый литр, умноженная на объем полного бака (минимум — 40 литров), означала бы экономию в 280—320 рублей.
В принципе, немного. Но если заправляться по более низкой цене регулярно, уже за месяц кошелек ежедневно ездящего на авто человека эту разницу ощутит. Пара сэкономленных тысяч на дороге не валяется. Особенно если сидишь на урезанной зарплате из-за «поставленной на паузу в России» деятельности твоей компании…
Финансовая экономия, как говорится, «на лице». А что с другими аспектами перехода на менее октановое топливо? В частности, среди водителей распространено мнение, что переход с Аи-95 на Аи-92 моментально и резко увеличивает расход горючего, который «съедает» весь финансовый профит.
Да, это факт: расход увеличивается. Но ощутить его при повседневной эксплуатации будет сложновато. Пожалуй, только при длительной езде по трассе (в самом экономичном режиме) на 95-ом удастся проехать на десяток-другой километров больше — в пересчете на изначально полностью заправленный бак. А в толчее по городским заторам снижение расхода от высокого октанового числа горючего вы точно не ощутите. Есть в переходе на Аи-92 еще и технические нюансы. Производитель машины требует заправлять ее исключительно 95-м. Вдруг что-то пойдет не так при заливке 92-го?
На самом деле, не произойдет ничего страшного. Если ваш мотор имеет степень сжатия 10, то он «переварит» любой «бенз», начиная с 92-го. Это полностью справедливо для атмосферных двигателей, а для современных турбированных — с оговорками. Некоторые из них работают на 92-ом и не жалуются, а кое-какие, особенно на авто группы Volkswagen, могут при переходе с 95-го топлива на менее октановое зажечь значок Check Engine и не гасить его до тех пор, пока автовладелец вновь не зальет Аи-95. Таким образом, в текущей ситуации перейти с 95-го бензина на 92-й ради экономии — вполне нормальный вариант. Но только при условии, что мотор именно вашей машины не начнет после этого «ругаться» на топливо.