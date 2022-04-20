Можно ли серьезно сэкономить в кризис, перейдя с 95-го бензина на Аи-92

Редко какого автомобилиста, заливающего в бак своего авто литры Аи-95, сегодня не посещает мысль из разряда «зачем платить больше», когда так и подмывает сэкономить на топливе. Особый «нерв» подобным раздумьям придает текущая ситуация, когда из-за западных санкций и ухода из России многих зарубежных компаний, сотни тысяч российских автовладельцев всерьез беспокоятся за свое финансовое благополучие. Ведь при взгляде на ценники автозаправок, сложно не заметить, что 95-й бензин сейчас (в Москве, например) стоит около 52 рублей за литр, а 92-й легко отыскать по 46 рублей.. Разница в 7—8 рублей на каждый литр, умноженная на объем полного бака (минимум — 40 литров), означала бы экономию в 280—320 рублей.

В принципе, немного. Но если заправляться по более низкой цене регулярно, уже за месяц кошелек ежедневно ездящего на авто человека эту разницу ощутит. Пара сэкономленных тысяч на дороге не валяется. Особенно если сидишь на урезанной зарплате из-за «поставленной на паузу в России» деятельности твоей компании…

Финансовая экономия, как говорится, «на лице». А что с другими аспектами перехода на менее октановое топливо? В частности, среди водителей распространено мнение, что переход с Аи-95 на Аи-92 моментально и резко увеличивает расход горючего, который «съедает» весь финансовый профит.