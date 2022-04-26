Почему подержанному автомобилю жизненно необходима пескоструйная обработка колесных арок

Дело в том, что большинство пескоструйщиков работают с рамами грузовиков, ограждениями мостов, с водным транспортом, а там толщина металла внушительная. Снять сантиметр — не проблема. С автомобилем подобного делать нельзя, поэтому многие просто не умеют делать так, чтобы убрать очень тонкий, миллиметровый слой. Обычно берут песок покрупнее и начинают. Объяснение простое — чем крупнее песок, тем быстрее можно все очистить и получить деньги за работу.

Поэтому ищите мастера, который работает только с автомобильными кузовами. Здесь попытка сэкономить будет иметь фатальные последствия. Еще смотрите на прогноз погоды, ведь все работы делают на улице. Никаких пасмурных, тем более дождливых дней! Только сухие и жаркие. Еще нюанс — после процедуры ни в коем случае не трогайте очищенную часть кузова. Ржавеет уже через несколько часов!

А грунтовку, покраску и обработку антикором проводите уже в закрытом помещении. В результате вы подарите своему автомобилю вторую жизнь. Ведь теперь про ржавчину на арках можно забыть лет на десять.