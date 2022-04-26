Почему подержанному автомобилю жизненно необходима пескоструйная обработка колесных арок

За годы эксплуатации колесные арки любой машины страдают от грязи сильнее, нежели, скажем, днище. Неудивительно, ведь на них не только летит грязь и реагент, их еще и бомбардируют мелкие камни, летящие от колес. Кроме того, грязь и сухие листья скапливаются между пластиковым брызговиком и непосредственно аркой. Там даже, может, и трава начать расти. Естественно, такой перегной — благоприятная среда для появления ржавчины. Поэтому со временем, дабы в арках не появились сквозные дыры, грязь и ржу надо чистить, а потом обрабатывать поверхности антикором.
Конечно же, арки можно вычистить вручную. Но это займет уйму времени, а стопроцентного результата не даст. Ведь во все полости и «закоулки» рукой просто недостать. Значит, ржавчина появится снова. Остается пескоструйка. Но здесь есть немало нюансов.
Дело в том, что большинство пескоструйщиков работают с рамами грузовиков, ограждениями мостов, с водным транспортом, а там толщина металла внушительная. Снять сантиметр — не проблема. С автомобилем подобного делать нельзя, поэтому многие просто не умеют делать так, чтобы убрать очень тонкий, миллиметровый слой. Обычно берут песок покрупнее и начинают. Объяснение простое — чем крупнее песок, тем быстрее можно все очистить и получить деньги за работу.
Поэтому ищите мастера, который работает только с автомобильными кузовами. Здесь попытка сэкономить будет иметь фатальные последствия. Еще смотрите на прогноз погоды, ведь все работы делают на улице. Никаких пасмурных, тем более дождливых дней! Только сухие и жаркие. Еще нюанс — после процедуры ни в коем случае не трогайте очищенную часть кузова. Ржавеет уже через несколько часов!
А грунтовку, покраску и обработку антикором проводите уже в закрытом помещении. В результате вы подарите своему автомобилю вторую жизнь. Ведь теперь про ржавчину на арках можно забыть лет на десять.