Почему весной не следует делать антикор подержанному автомобилю

Антикоррозийная обработка буквально всех машин снова становится популярной, ведь кризис многократно уменьшил число желающих продать свой старый автомобиль и купить новый. Да и новых машин в салонах дилеров практически не осталось. А раз увеличивается срок владения автомобилем, понятно желание людей защитить свою собственность от ржавчины. Причем, зачастую сделать это самостоятельно, дабы сэкономить на работах. Хотим предупредить: не надо спешить с этой процедурой, иначе можно сделать только хуже.
Если автомобиль подержанный и уже пробежал не одну тысячу километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия или скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то «прикрытая» антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой, кузов нужно тщательно осмотреть, а потом вымыть и высушить.
Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на заводе. Они подвергаются самому сильному риску, ведь их «бомбардируют», как дорожные реагенты, так и мелкая щебенка, оставляя микровмятины. Их нужно тщательно обрабатывать, а многие это делать забывают. Либо впопыхах наносят тонкий слой антикора, который может не выдержать новой «атаки» камнями.
Нередко бывает и так, что у машин забиваются дренажные отверстия. Вода начинает скапливаться в водостоках, что также ускоряет коррозийные процессы. Поэтому перед защитными процедурами обязательно удаляйте всю грязь из дренажа. Особое внимание нужно уделить передним аркам колес. Точнее тем местам, где стоят пластиковые брызговики. За ними скапливается больше всего грязи. Очистка этих мест — дело небыстрое. Мало убрать грязь. Нужно хорошенько все вымыть и дать высохнуть. Ну а потом обезжирить и уже обрабатывать различными препаратами. Если пожалеть на это времени — результат будет плачевным. Коррозия будет прогрессировать, а вы будете уверены, что она там не появится.
А если разглядели коррозию в коробчатых полостях порогов, на лонжеронах и поперечинах, придется отложить поезду на дачу и отправляться в специализированный сервис. Дело в том, что просто так эти дефекты не убрать. К тому же, есть вероятность, что ржа уже «проела» силовые элементы. Значит — требуется кузовной ремонт. А это потребует времени и денег. Коррозия силовых элементов — вещь опасная. В случае аварии кузов может просто сложиться в гармошку.
Наконец, антикор должен высохнуть после нанесения на кузов, и здесь есть нюанс. Если водитель хочет сэкономить и все делает сам, то он зачастую оставляет обработанную машину высыхать на улице. А ведь весной погода непостоянна. Могут и заморозки начаться и дождь. Влага сделает свое губительное дело, и антикор «ляжет» неидеально, так что процедуру придется повторять.