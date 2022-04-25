Почему весной не следует делать антикор подержанному автомобилю

Антикоррозийная обработка буквально всех машин снова становится популярной, ведь кризис многократно уменьшил число желающих продать свой старый автомобиль и купить новый. Да и новых машин в салонах дилеров практически не осталось. А раз увеличивается срок владения автомобилем, понятно желание людей защитить свою собственность от ржавчины. Причем, зачастую сделать это самостоятельно, дабы сэкономить на работах. Хотим предупредить: не надо спешить с этой процедурой, иначе можно сделать только хуже.

Если автомобиль подержанный и уже пробежал не одну тысячу километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия или скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то «прикрытая» антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой, кузов нужно тщательно осмотреть, а потом вымыть и высушить.

Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на заводе. Они подвергаются самому сильному риску, ведь их «бомбардируют», как дорожные реагенты, так и мелкая щебенка, оставляя микровмятины. Их нужно тщательно обрабатывать, а многие это делать забывают. Либо впопыхах наносят тонкий слой антикора, который может не выдержать новой «атаки» камнями.