Как установка шумоизоляции сильно навредит водителю и автомобилю

Решая поставить дополнительную шумоизоляцию, водители обычно не думают, на сколько станет тяжелее автомобиль после такой процедуры. А ведь «зашумленная» машина может прибавить в весе около 70 кг! Все зависит от размера и класса авто, ну и, конечно, от количества шумоизоляционных матов установленных в кузове.
При этом увеличение массы повлечет ряд проблем. Самое банальное — рост расхода топлива. Если с этим сможет смириться обеспеченный владелец рамного внедорожника, то хозяин подержанного кроссовера — вряд ли. Но сильнее всего лишние килограммы скажутся на легковых и спортивных машинах. «Шумка» рискует нарушить развесовку по осям, что пгубно отразится при езде на высоких скоростях. В частности, изменится поведение машины при прохождении поворотов, а еще увеличится тормозной путь. Так что обычный заезд по трассе в трек-день может закончиться вылетом с последующим серьезным ремонтом.
Идем дальше. Потяжелевшие двери и крышка багажника со временем начнут проседать. В итоге протрутся не только резиновые уплотнители, но и краска до металла. А еще разболтаются крепежные петли и замки. Так что грохотать станет сильнее. Придется отрывать не только «шумку», но и кузовным ремонтом заниматься.
А бывает, что после установки дорогой шумоизоляции у водителя возникает дискомфорт. Становится слишком тихо и человека начинает раздражать подобная тишина с низкочастотным шумом. Тихий гул отвлекает от дороги, вызывает сонливость и не дает сконцентрироваться на управлении. Хочется открыть окно и услышать звуки улицы.
Дело в том, что при установке шумоизоляции важно рассчитать не только насколько будет снижен акустический шум в децибелах, но и его частоту. А это как сделать забывают. А ведь даже при низкой силе звука некоторый диапазон частот усиливается.
Как пишет портал «АиФ», ссылаясь на специалистов Американского колледжа кардиологии, есть ряд частот, которые при определенной мощности звука оказывают вредное воздействие на организм человека. Это шум в районе 60—70 децибел, влияющий на сердечную мышцу и при долгом воздействии провоцирующий риск возникновения сердечных заболеваний.
Но это не все. При такой силе звука опасными частотами, скажем, для органов брюшной полости является диапазон в пределах 25 Гц, а для глаз — 60—90 Гц. То есть при попадании колебаний звуковых волн в эти диапазоны, у человека могут возникать приступы тошноты, а также растет утомляемость глаз.