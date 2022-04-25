Как установка шумоизоляции сильно навредит водителю и автомобилю

Решая поставить дополнительную шумоизоляцию, водители обычно не думают, на сколько станет тяжелее автомобиль после такой процедуры. А ведь «зашумленная» машина может прибавить в весе около 70 кг! Все зависит от размера и класса авто, ну и, конечно, от количества шумоизоляционных матов установленных в кузове.

При этом увеличение массы повлечет ряд проблем. Самое банальное — рост расхода топлива. Если с этим сможет смириться обеспеченный владелец рамного внедорожника, то хозяин подержанного кроссовера — вряд ли. Но сильнее всего лишние килограммы скажутся на легковых и спортивных машинах. «Шумка» рискует нарушить развесовку по осям, что пгубно отразится при езде на высоких скоростях. В частности, изменится поведение машины при прохождении поворотов, а еще увеличится тормозной путь. Так что обычный заезд по трассе в трек-день может закончиться вылетом с последующим серьезным ремонтом.

Идем дальше. Потяжелевшие двери и крышка багажника со временем начнут проседать. В итоге протрутся не только резиновые уплотнители, но и краска до металла. А еще разболтаются крепежные петли и замки. Так что грохотать станет сильнее. Придется отрывать не только «шумку», но и кузовным ремонтом заниматься.