Стоит ли использовать восстановленные, бэушные или напечатанные на 3D-принтере автозапчасти

Фото avtovzglyad.ru
Ремонт машины сегодня — удовольствие дорогое, если не сказать — разорительное. Вот и пускаются автовладельцы во все тяжкие, экономя на запчастях. И в лучшем случае отказываются от оригинальных деталей, переходя на неоригинальные аналоги. Что тоже недешево. Поэтому многие останавливают свой выбор на б/у и восстановленных. А особо продвинутые — на напечатанных на 3D-принтере. Увы, как выяснил портал «АвтоВзгляд», все три варианта — так себе выход из положения.
Портал «АвтоВзгляд»

Взять, к примеру, такой узел, как шаровые опоры. Восстановить их сегодня берутся все кому не лень: технология-то простая. Но только на первый взгляд. А на деле «мастера» сплошь и рядом используют при ремонте и ржавые шары, и стертые вкладыши.

В итоге «восстановленная» шаровая, как правило, очень быстро разваливается. Причем, в самый неподходящий момент, приводя к тяжелым ДТП. Примерно та же история и с «восстановленными» амортизаторами, и с рычагами, и с другими элементами подвески. Так что экономия, скорее всего, тут выйдет боком.

Поэтому бэушные детали с тех же авторазборок выглядят предпочтительнее восстановленных, хотя и тут не все так просто. Круто «попасть» можно даже с кузовными элементами! А что касается новомодного 3D-печатания запчастей, то это очень дорого, да принтер многие узлы просто не в силах воспроизвести.

Впрочем, о всех нюансах использования восстановленных и бэушных запчастях, как и изготовленных на принтере, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).

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4 мая 2022
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