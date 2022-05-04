Стоит ли использовать восстановленные, бэушные или напечатанные на 3D-принтере автозапчасти

Взять, к примеру, такой узел, как шаровые опоры. Восстановить их сегодня берутся все кому не лень: технология-то простая. Но только на первый взгляд. А на деле «мастера» сплошь и рядом используют при ремонте и ржавые шары, и стертые вкладыши.

В итоге «восстановленная» шаровая, как правило, очень быстро разваливается. Причем, в самый неподходящий момент, приводя к тяжелым ДТП. Примерно та же история и с «восстановленными» амортизаторами, и с рычагами, и с другими элементами подвески. Так что экономия, скорее всего, тут выйдет боком.

Поэтому бэушные детали с тех же авторазборок выглядят предпочтительнее восстановленных, хотя и тут не все так просто. Круто «попасть» можно даже с кузовными элементами! А что касается новомодного 3D-печатания запчастей, то это очень дорого, да принтер многие узлы просто не в силах воспроизвести.

Впрочем, о всех нюансах использования восстановленных и бэушных запчастях, как и изготовленных на принтере, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).