Какие китайские автомобили заменят в России модели японских и европейских марок

Фото: АвтоВзгляд
Пока одни автостроители сматывают удочки из России, другие — наоборот, бегут в атаку. И, как не трудно догадаться, все они родом из Китая. Отгрызая долю рынка, старые и новые игроки практически вынудят нашего брата массово пересесть на «поднебесный» автопром. Радоваться этому или рыдать от горя, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

На самом деле, россияне уже готовы седлать китайских «коней», о чем говорят итоги сразу нескольких социологических исследований. И удивляться тут особо нечему. Автоиндустрия из КНР сильно шагнула вперед, а в ряде случаев уже и опередила завсегдатаев рынка. Более того: машины из Поднебесья дешевле стоят, а нашпигованы все так, что диву дается не только премиум-сегмент. То ли еще будет…

А ведь будет! Портал «АвтоВзгляд» представляет вашему вниманию армию совершенно новых и совсем не забытых старых «китайцев», готовых порвать российский рынок, как Renault с АВТОВАЗом… Прослушать наш эксклюзивный подкаст можно здесь. Наслаждайтесь!

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27 апреля 2022
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