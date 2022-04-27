Какие китайские автомобили заменят в России модели японских и европейских марок

На самом деле, россияне уже готовы седлать китайских «коней», о чем говорят итоги сразу нескольких социологических исследований. И удивляться тут особо нечему. Автоиндустрия из КНР сильно шагнула вперед, а в ряде случаев уже и опередила завсегдатаев рынка. Более того: машины из Поднебесья дешевле стоят, а нашпигованы все так, что диву дается не только премиум-сегмент. То ли еще будет…

А ведь будет! Портал «АвтоВзгляд» представляет вашему вниманию армию совершенно новых и совсем не забытых старых «китайцев», готовых порвать российский рынок, как Renault с АВТОВАЗом… Прослушать наш эксклюзивный подкаст можно здесь. Наслаждайтесь!