Оригинальные автомобильные жидкости: как и где купить сегодня

Современный автомобиль чертовски требователен к расходникам: и фильтр ему подавай правильный и фирменный, и масло. Отдельная «притча» — жидкости для ГУРа и трансмиссионное масло. Опыты над «коробкой» могут привезти только в ремонтный цех, особенно если речь идет о вариаторе, который слишком чувствителен к маслу. Аналогично и с гидроусилителем руля, который от замены «привычной» смазки может загудеть и потребовать замены. Цены на запчасти, особенно если речь идет о сложных узлах, лучше даже не смотреть. Сон пропадет. И так — примерно во всем. То ли дело — родной «Жигуль», который ехал на том, что было. Или не было.

Но вернемся к реалиям: жидкость, будь то ГУР или «трансмиссионка», нужно менять вовремя, чтобы не было беды. А их сегодня так просто не найти: производители уходят, а те, что остались — сидят без запчастей, наглухо застрявших в портах и на складах из-за политических разборок. Остатки распродаются за бешенные деньги: канистра обычного моторного масла теперь стоит 15 000 рублей, а про редкости вроде ATF даже говорить страшно.

Первыми, естественно, подсуетились «прохиндеи» — на рынке и доске объявлений есть все, а цены не кусаются. Однако вероятность найти в канистре именно то, что там должно быть — близка к нулю. Сколь бы ни была похожа сама тара на оригинальный продукт. Проще говоря, покупать такое не стоит, как бы не жгли руки и уши торгаши. Чудес не бывает, а дурак платит дважды.

Толковый и проверенный вариант — дилеры, у которых есть еще запасы в пластике. Бочковое за три месяца израсходовали, а вот «бутилированное» — еще нет. Опытные бойцы, конечно, найдут подход и купят у «промышляющих» менеджеров, но таких лазеек все меньше: представительства отгружают буквально «на счет», по предоставлению счет-фактуры, и растягивают остатки. Впрочем, стоит вспомнить специфику нашей страны: было бы желание, а желающий — найдется.

Другой метод — профильные сервисы, специализирующиеся на конкретной марке. Там уже нашли возможности закупать в Казахстане и Китае, наладили поставки и готовы продавать хоть вместе с работой, хоть раздельно. Только бери. Цены, естественно, выше рыночных, но в большинстве случаев и товар будет тот, что нужен. Выбрать такой сервис можно лишь одним способом — прочитав отзывы. Помогут и автоклубы, которые, кажется, обретают вторую молодость и снова становятся популярными. Ну а как иначе, когда привычные методики оказались вдруг «тыквой»?

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