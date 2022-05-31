ГИБДД раздумывает над штрафом для пешеходов за смартфон в руке

Сейчас в России лишь совсем уж древние старцы да младенцы не проводят большого количества времени, пользуясь тем или иным гаджетом: смартфоном или планшетом. Многие из них не отрываются от монитора своего устройства почти постоянно: за едой, в кровати, в транспорте, на ходу. Некоторые умудряются оставаться в Интернете и соцсетях, даже крутя педали велосипеда. Подобное погружение в виртуальность зачастую не прерывается даже тогда, когда увлеченный пользователь гаджета пересекает проезжую часть дороги. Несколько лет назад китайские ученые провели целое исследование на тему людей с гаджетами на проезжей части, в котором приняли участие более 4 000 человек.
В ходе него удалось цифрами подтвердить представления об опасности пользования смартфоном на ходу. Оказалось, что при этом человек, в среднем, вдвое чаще пренебрегает правилами пересечения перекрестков. Каждый пятый не замечает, когда ему загорается разрешающий сигнал светофора, и вследствие этого не успевает перейти улицу до начала движения машин. 12% пеших владельцев смартфонов настолько погружаются в виртуальный мир, что начисто пропускают горящий им зеленый. А более 60% граждан, углубленных в свой телефон, переходят дорогу, вообще не глядя по сторонам.
В России аварии с участием пешеходов становятся причиной каждого четвертого смертельного случая на дорогах. По данным ГИБДД, за 2021 год в результате наездов машин погибли 3 767 пешеходов и еще 33 233 были ранены. Характерно, что большинство погибших таким образом — 68% (2 559 человек) — оказались виноваты сами в произошедшем. Для справки скажем, что за тот же 2021 год на дорогах Японии погиб 941 пешеход, а в Италии вообще всего лишь 350. Это в 3,5–4 раза меньше, чем в России — если пересчитать на общее число жителей стран.
В этой связи автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил российским властям учесть опыт других стран для снижения количества погибших по собственной вине на проезжей части пешеходов и велосипедистов. Например, в американском Гонолулу, что на Гавайях, в 2017 году установили штраф в размере $15 — $35 (996–2 323 рубля — курс на 30.05.2022) для тех, кто использует смартфон или планшет при переходе через дорогу. Причем для получения штрафа достаточно всего лишь прослушивать музыку с гаджета. За повторное нарушение такого рода взыскание составляет уже $99 (6 570 рублей). Законодатели городка Монтеклер в Калифорнии в 2018 году проявили себя еще более суровыми гражданами. Они постановили взыскивать за аналогичное нарушение сразу по $100 (6 640 рублей). А с того, кому не хватило одного штрафа, — по $500 (33 200 рублей) за повторные проступки.
В такой «велосипедной» стране, как Нидерланды, актуальной проблемой стали велобайкеры, прямо в движении «отключающиеся» от окружающей действительности из-за своих гаджетов. Для них ввели штраф в размере 95 евро (6 596 рублей — курс на 30.05.2022) за езду со смартфоном в руке. В Германии тоже есть аналогичное наказание. Правда, «стоит» оно дешевле, всего лишь 55 евро (3 819 рублей).
А в Литве, если отвлекся на смартфон при пересечении проезжей части, можно получить штраф в размере 20–40 евро (1 388–2 776 рублей). В 2019 году власти китайского города Цзясин ввели штраф в размере 50 юаней (500 рублей — курс на 30.05.2022) за пользование мобильником при любом переходе дороги. Опираясь на этот опыт, Дмитрий Давыдов полагает, что в России следует ввести штраф за применение мобильного телефона, смартфона и любого носимого гаджета во время перехода дороги. Аналогичное взыскание следует применять и к велосипедистам, а также любителям электросамокатов, гироскутеров и прочего индивидуального транспорта.
— «Как машина поведет себя — неизвестно. У нее могут отказать тормоза или водителю вдруг станет плохо — а здесь пешеход, который идет, смотрит в гаджет и не видит вокруг ничего. А если он при этом еще надел наушники и капюшон, то и не слышит, как ему сигналят, и смотрит только прямо перед собой», — выразил свое мнение по этому поводу автоэксперт Дмитрий Славнов.
Само по себе существование такого наказания станет хорошей профилактической мерой для граждан. Благодаря ей у населения, в особенности у молодых людей, которые чаще всего пользуются смартфонами, будет формироваться привычка, находясь на проезжей части, следить за окружающей обстановкой, а не смотреть в экран смартфона. Граждане станут оперативнее пересекать проезжую часть, избегая опасности попасть под колеса авто как по своей вине, так и по причине невнимательности водителей.
Вырученные от «штрафов за смартфон» деньги можно было бы использовать для финансирования постройки безопасных пешеходных переходов и создания более комфортной среды для передвижения на индивидуальном транспорте в населенных пунктах. В Совете Федерации, МВД РФ и Министерстве юстиции ознакомились с предложениями Дмитрия Давыдова. В официальных ответах ведомств и органа власти указывается, что его идеи изучены и приняты к сведению компетентными чиновниками.
Автор «20 идей по развитию России» напоминает, что стимулирование повышенной бдительности на дороге у пешеходов и обладателей средств индивидуальной мобильности является одним из основных резервов сокращения числа дорожных происшествий с их участием. Поскольку одним из доминирующих фокусов повседневного внимания современного человека является именно смартфон, следует на федеральном уровне ограничить любой вид эксплуатации таких устройств пешеходами не только во время нахождения на проезжей части, но и перед ее пересечением. То же самое справедливо и для случая езды на велосипеде, самокате и любом другом средстве индивидуальной мобильности с электрическим приводом.
В связи со все большей актуальностью проблемы гаджетов, отвлекающих внимание участников дорожного движения, Совет Федерации, МВД, Минюст и все прочие заинтересованные ведомства, а также правительство России должны поддержать предложения Дмитрия Давыдова и законодательно запретить использование пешеходами и владельцами СИМ смартфонов и иных гаджетов с аналогичным функционалом при нахождении на проезжей части и в непосредственной близости от дорог. Важность скорейшего решения этой проблемы на государственном уровне вызвана большим количеством жертв аварий по вине пешеходов.