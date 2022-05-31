ГИБДД раздумывает над штрафом для пешеходов за смартфон в руке

Сейчас в России лишь совсем уж древние старцы да младенцы не проводят большого количества времени, пользуясь тем или иным гаджетом: смартфоном или планшетом. Многие из них не отрываются от монитора своего устройства почти постоянно: за едой, в кровати, в транспорте, на ходу. Некоторые умудряются оставаться в Интернете и соцсетях, даже крутя педали велосипеда. Подобное погружение в виртуальность зачастую не прерывается даже тогда, когда увлеченный пользователь гаджета пересекает проезжую часть дороги. Несколько лет назад китайские ученые провели целое исследование на тему людей с гаджетами на проезжей части, в котором приняли участие более 4 000 человек.

В ходе него удалось цифрами подтвердить представления об опасности пользования смартфоном на ходу. Оказалось, что при этом человек, в среднем, вдвое чаще пренебрегает правилами пересечения перекрестков. Каждый пятый не замечает, когда ему загорается разрешающий сигнал светофора, и вследствие этого не успевает перейти улицу до начала движения машин. 12% пеших владельцев смартфонов настолько погружаются в виртуальный мир, что начисто пропускают горящий им зеленый. А более 60% граждан, углубленных в свой телефон, переходят дорогу, вообще не глядя по сторонам.