Как исправный датчик парковки провоцирует водителя на аварии

Многие люди встречались с ситуацией, когда парктроники вдруг начинали пищать. Ложные срабатывания обычно происходят зимой, когда снег залепляет датчики. Но подобные «фокусы» могут быть и в теплое время года. Например, если шумная компания поставила крупный бумбокс и включила современную музыку. А ведь в ней много высокочастотных помех. В этих условиях сонар может запутаться и станет пищать. Хорошо, что не в такт музыке. Это, конечно же, шутка, а правда в том, что противный писк быстро надоест водителю. Шофер рискует потерять бдительность и задеть на стоянке другой автомобиль или столбик ограждения.
Кстати, если парковка огорожена тонкими тросами или цепями, то ультразвуковой сигнал проходит мимо них. Поэтому электронный блок управления парковочным радаром определяет расстояние до тросов некорректно. Это повышает риск парковки по звуку. То есть, когда трос поцарапает бампер. Сейчас, когда в стране дефицит грунтовок и автоэмалей, любая царапина придется не кстати. К тому же, она испортит товарный вид машины.
Наконец, важно и как установлены датчики парковки. Если инсталляция произведена некорректно, то проблемы точно будут. Например, сенсоры установили слишком высоко. Тогда они не смогут распознавать высокие бордюры. Подобное грозит серьезными царапинами на нижней части бампера. Причем в зоне риска именно передний, так как он расположен ниже заднего. Кроме того, при контакте с бетонным ограждением можно оторвать пластиковую губу, которая монтируется снизу.
А если датчики разместили низко, то они точно не увидят высокий борт грузовиков. Например, высота борта FIAT Ducato — 650 мм, у «Газели» и того выше — 700 мм, поэтому датчик ориентируется не на него, а на детали подвески грузовика, которые гораздо дальше. Сигнал идет с запаздыванием, что чревато мелкой аварией. Так что лучше смотреть по сторонам и не доверять электронике безоговорочно.