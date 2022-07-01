Как исправный датчик парковки провоцирует водителя на аварии

Многие люди встречались с ситуацией, когда парктроники вдруг начинали пищать. Ложные срабатывания обычно происходят зимой, когда снег залепляет датчики. Но подобные «фокусы» могут быть и в теплое время года. Например, если шумная компания поставила крупный бумбокс и включила современную музыку. А ведь в ней много высокочастотных помех. В этих условиях сонар может запутаться и станет пищать. Хорошо, что не в такт музыке. Это, конечно же, шутка, а правда в том, что противный писк быстро надоест водителю. Шофер рискует потерять бдительность и задеть на стоянке другой автомобиль или столбик ограждения.

Кстати, если парковка огорожена тонкими тросами или цепями, то ультразвуковой сигнал проходит мимо них. Поэтому электронный блок управления парковочным радаром определяет расстояние до тросов некорректно. Это повышает риск парковки по звуку. То есть, когда трос поцарапает бампер. Сейчас, когда в стране дефицит грунтовок и автоэмалей, любая царапина придется не кстати. К тому же, она испортит товарный вид машины.