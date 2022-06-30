3 способа эффективного применения пищевой фольги в автомобиле

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Обычная пищевая фольга, которую продают в любом магазине, может очень сильно помочь буквально каждому автолюбителю. Причем в абсолютно разных ситуациях. О том, в каких обстоятельствах фольга оказывается по настоящему незаменимой, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Мало кто знает, что фольга крайне эффективна против ржавых пятен, которые со временем появляются на хромированных элементах кузова автомобиля. Ее можно смело использовать для очистки, скажем, молдингов и не покупать для этого дорогую автохимию. Для начала очищаем деталь от грязи, а затем берем фольгу и смачиваем ее водой с небольшим количеством соли. Теперь — смело приступаем к работе.

ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ

Протираем пятна ржавчины, уделяя пристальное внимание сильно поврежденным ржой участкам. Алюминий в фольге не только очистит пятна, но и как бы «запечатает» каждое из них. Таким образом, результат труда может сохраняться на долгое время. После обработки следует протереть деталь влажной тканью, чтобы смыть остатки водно-соляного раствора. Поздравляем: теперь ржавчина долго не даст о себе знать!

ПРОТИВ СОЛНЦА

Другой способ использования фольги — защита салона автомобиля от солнца. Поскольку металлическая «бумага» прекрасно отражает солнечные лучи, салон машины нагреется медленнее, а руль не обожжет руки даже после долгой парковки на жаре. Так что вместо покупки специального солнцезащитного экрана, достаточно просто закрыть фольгой «лобовуху», а также боковые стекла машины.

Фото: kasyavica

ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Этот материал можно использовать и при ремонте. Скажем для временной герметизации гибких соединений, или проводов. Это подойдет тем, у кого случилась какая-то неисправность в пути и нужно дотянуть до сервиса.

ПРОТИВОУГОННЫЙ БОНУС

Наконец, некоторые автомобилисты заворачивают в фольгу смарт-ключ своего автомобиля. Считается, что так можно предотвратить угон, ведь фольга блокирует сигналы, которые посылает машине ключ. Впрочем, такая «противоугонка» сомнительна. Действительно, смарт-ключ передает сигналы, но их мощность слишком мала, чтобы сканер автоворов смог их «поймать». В теории перехват возможен только, когда водитель вплотную подходит к машине. Но тогда фольга точно не поможет. Ведь хозяин должен как-то открыть дверь, не так ли?

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30 июня 2022
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