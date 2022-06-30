3 способа эффективного применения пищевой фольги в автомобиле

Мало кто знает, что фольга крайне эффективна против ржавых пятен, которые со временем появляются на хромированных элементах кузова автомобиля. Ее можно смело использовать для очистки, скажем, молдингов и не покупать для этого дорогую автохимию. Для начала очищаем деталь от грязи, а затем берем фольгу и смачиваем ее водой с небольшим количеством соли. Теперь — смело приступаем к работе.

ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ

Протираем пятна ржавчины, уделяя пристальное внимание сильно поврежденным ржой участкам. Алюминий в фольге не только очистит пятна, но и как бы «запечатает» каждое из них. Таким образом, результат труда может сохраняться на долгое время. После обработки следует протереть деталь влажной тканью, чтобы смыть остатки водно-соляного раствора. Поздравляем: теперь ржавчина долго не даст о себе знать!

ПРОТИВ СОЛНЦА

Другой способ использования фольги — защита салона автомобиля от солнца. Поскольку металлическая «бумага» прекрасно отражает солнечные лучи, салон машины нагреется медленнее, а руль не обожжет руки даже после долгой парковки на жаре. Так что вместо покупки специального солнцезащитного экрана, достаточно просто закрыть фольгой «лобовуху», а также боковые стекла машины.