3 способа эффективного применения пищевой фольги в автомобиле

Мало кто знает, что фольга крайне эффективна против ржавых пятен, которые со временем появляются на хромированных элементах кузова автомобиля. Ее можно смело использовать для очистки, скажем, молдингов и не покупать для этого дорогую автохимию. Для начала очищаем деталь от грязи, а затем берем фольгу и смачиваем ее водой с небольшим количеством соли. Теперь — смело приступаем к работе.
ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ
Протираем пятна ржавчины, уделяя пристальное внимание сильно поврежденным ржой участкам. Алюминий в фольге не только очистит пятна, но и как бы «запечатает» каждое из них. Таким образом, результат труда может сохраняться на долгое время. После обработки следует протереть деталь влажной тканью, чтобы смыть остатки водно-соляного раствора. Поздравляем: теперь ржавчина долго не даст о себе знать!
ПРОТИВ СОЛНЦА
Другой способ использования фольги — защита салона автомобиля от солнца. Поскольку металлическая «бумага» прекрасно отражает солнечные лучи, салон машины нагреется медленнее, а руль не обожжет руки даже после долгой парковки на жаре. Так что вместо покупки специального солнцезащитного экрана, достаточно просто закрыть фольгой «лобовуху», а также боковые стекла машины.
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
Этот материал можно использовать и при ремонте. Скажем для временной герметизации гибких соединений, или проводов. Это подойдет тем, у кого случилась какая-то неисправность в пути и нужно дотянуть до сервиса.
ПРОТИВОУГОННЫЙ БОНУС
Наконец, некоторые автомобилисты заворачивают в фольгу смарт-ключ своего автомобиля. Считается, что так можно предотвратить угон, ведь фольга блокирует сигналы, которые посылает машине ключ. Впрочем, такая «противоугонка» сомнительна. Действительно, смарт-ключ передает сигналы, но их мощность слишком мала, чтобы сканер автоворов смог их «поймать». В теории перехват возможен только, когда водитель вплотную подходит к машине. Но тогда фольга точно не поможет. Ведь хозяин должен как-то открыть дверь, не так ли?