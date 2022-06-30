5 автомобилей, которые переживут любой кризис и дефицит запчастей

Для начала обозначим, что в нашем понимании означает надежный автомобиль. Это машина, у которой наиболее простая конструкция, без сложных система наддува, «роботов» и множества электроники. Чем меньше таких элементов, тем лучше, ведь ломаться по технической части просто нечему. Ориентируясь на сказанное выше, мы выбрали самые надежные, по мнению редакции портала «АвтоВзгляд», модели.

RENAULT LOGAN

Автомобиль второго поколения довольно ликвиден на «вторичке» как раз из-за своей надежности. Под капотом седана работают моторы объемом 1,6 литра: K7M (82 л. с.) и K4M (102 л. с.). Оба агрегата не доставляюх хлопот и стойко переносят не слишком качественное топливо. Мелкие неполадки начинаются ближе к 150 000 км пробега, но и они некритичны. Ходовая часть также не доставляет проблем. А запчастей — хоть отбавляй, включая дешевые китайские аналоги.

HYUNDAI ELANTRA

«Элантра» пятого поколения — почти настоящий бизнес-класс. Да, у нее своеобразная внешность, простецкий салон, и из-за этого кореянка считается непрестижной. Однако сейчас это можно отнести к плюсам, так как ценник на седан доступный (от 800 000 рублей), а его надежность — великолепна.

Гамма двигателей состоит из двух бензиновых «четверок»: 132-сильного мотора объемом 1,6 литра и 150-сильного агрегата объемом 1,8 литра. Здесь единственная опасность в том, что в двигателях могут быть задиры. Лекарство только одно — выбивать катализатор и ставить пламегаситель. У многих машин, собственно, так и сделано. Что же касается «автомата» и подвески, то простые технические решения делают их безпроблемными.