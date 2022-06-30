5 автомобилей, которые переживут любой кризис и дефицит запчастей

Для начала обозначим, что в нашем понимании означает надежный автомобиль. Это машина, у которой наиболее простая конструкция, без сложных система наддува, «роботов» и множества электроники. Чем меньше таких элементов, тем лучше, ведь ломаться по технической части просто нечему. Ориентируясь на сказанное выше, мы выбрали самые надежные, по мнению редакции портала «АвтоВзгляд», модели.
RENAULT LOGAN
Автомобиль второго поколения довольно ликвиден на «вторичке» как раз из-за своей надежности. Под капотом седана работают моторы объемом 1,6 литра: K7M (82 л. с.) и K4M (102 л. с.). Оба агрегата не доставляюх хлопот и стойко переносят не слишком качественное топливо. Мелкие неполадки начинаются ближе к 150 000 км пробега, но и они некритичны. Ходовая часть также не доставляет проблем. А запчастей — хоть отбавляй, включая дешевые китайские аналоги.
HYUNDAI ELANTRA
«Элантра» пятого поколения — почти настоящий бизнес-класс. Да, у нее своеобразная внешность, простецкий салон, и из-за этого кореянка считается непрестижной. Однако сейчас это можно отнести к плюсам, так как ценник на седан доступный (от 800 000 рублей), а его надежность — великолепна.
Гамма двигателей состоит из двух бензиновых «четверок»: 132-сильного мотора объемом 1,6 литра и 150-сильного агрегата объемом 1,8 литра. Здесь единственная опасность в том, что в двигателях могут быть задиры. Лекарство только одно — выбивать катализатор и ставить пламегаситель. У многих машин, собственно, так и сделано. Что же касается «автомата» и подвески, то простые технические решения делают их безпроблемными.
FORD FOCUS
«Американец» третьего поколения, как и французский «Логан», считается довольно популярным автомобилем. Под капотами «Фордов» работают бензиновые моторы объемом 1,6 л (105 л. с.) и 2 л (160 л. с.). Основная проблема старшего агрегата — засорение топливных форсунок. Младший — более надежен, поэтому его и советуем рассмотреть. Только выбирайте экземпляр с механической коробкой передач. И никаких «роботов», иначе он вынет из кармана последние деньги. Отметим и то, что запчастей на «Фокусы» полно, так что дефицита ждать точно не стоит.
HYUNDAI SOLARIS И KIA RIO
Эта корейская парочка доказала свою неубиваемость. Однако на «вторичке» много машин из таксопарков, поэтому при выборе лучше довериться грамотному автоподборщику.
В моторном отсеке этих авто в подавляющем большинстве случаев стоит атмосферный 1,6-литровый мотор в 123 л. с. и «механика». Но можно найти версии и с «автоматом». Что касается подвески, то сзади установлена балка, а такая схема практически вечная. Внимания потребуют лишь резинки, но их в автомагазинах — масса. Впрочем, как и других запчастей.
TOYOTA CAMRY
Седан в кузове VX50 уже намало лет слывет «бронебойным» автомобилем, который требует минимум вложений. Отсюда его популярность и ликвидность. Многие владельцы говорили, что эксплуатируя «Тойоту», меняли лишь расходники. Это ли не доказательство того, что с «японкой» не страшны любые кризисы.
Что до техническаой части, то азиаты никогда не гнались за инновациями, предпочитая проверенные решения. Вот и «Кэмри» оснастили атмосферными моторами объемом 2 литра (148 л. с.), 2,5 литра (181 л. с.) и 3,5 литра на 249 сил. К слову, был у «Тойоты» и гибрид, но у нас таких экземпляров, к счастью, не найти.
При должном обслуживании силовые агрегаты могут «пробежать» и свыше 300 000 км без капремонта. А что касается запчастей, то их всегда в избытке. Запасов хватит на два кризиса и даже больше…