Как из-за сколов на стеклах и еды в салоне может загореться автомобиль в жару

Беда всегда приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. И даже если автомобиль полностью обслужен, а его техническая часть работает исправно, проблем все равно можно нажить, особенно, когда на улице жара. И спусковым крючком во всем этом может стать грязь и пыль в салоне, забытые продукты питания и даже сколы на лобовом стекле вашей машины.

Перекус в дороге — это святое. Однако после того, как поездка завершена, нужно тщательно осмотреть и прибраться в салоне. Потому, как оставленная в карманах дверей еда и бутылки с водой в подстаканниках и на сиденьях могут сильно испортить забывчивому автовладельцу настроение.

Помимо того, что оставленные жвачка и шоколад могут расплавиться, накрепко прилипнув к обивке салона и, разумеется, испортить ее, оставленная газировка может перегреться и взорваться. При очень плохом стечении обстоятельств бутыль с водой и вовсе может стать источником пожара, сработав как увеличительной стекло, которое фокусирует солнечные лучи в одной точке. Еда же, если про нее забыли надолго, обязательно привлечет в салон муравьев или же попросту станет источать отвратительный запах, который будет сложно выветрить.

Впрочем, еда и вода не так страшны, как оставленные в салоне баллоны с газом или зажигалки. Эти, при нагреве, взрываются с большой долей вероятности. Равно, как и баллончики с освежителями. Последние от жары могут деформироваться и протекать, став источником концентрированного запаха в салоне.