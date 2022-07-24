ЕГЭ по ПДД, как профилактика аварийности

Точнее, уже растут. Так, по данным ГИБДД, общее число ДТП с подобными средствами передвижения за пять месяцев 2022 года выросло на 35%. Причин тому несколько, но одна из главных — в неготовности малолетних пользователей этих «гаджетов» к выезду на дорогу.
— Зачастую причиной создания аварийных ситуаций является незнание Правил дорожного движения, их нюансов и особенностей. Но проблема не только в изучении ПДД, а именно в понимании логики дорожного движения. Очевидно, что школьники, привыкшие быть участниками дорожного движения в качестве пешеходов, не способны внезапно перестроиться и начать воспринимать ситуацию как водители транспортных средств. Конечно, подростки знают о том, что нельзя переходить улицу на красный свет, но им не известны такие понятия как, например, «помеха справа», значение многих дорожных знаков или разметки. Поэтому для того, чтобы в умах тинейджеров сформировалась целостная картина дорожного движения, необходимо начинать преподавать теорию ПДД уже в старших классах. Это без сомнения позволит сократить число аварий на дорогах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения, — считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
С ученым согласны и в автошколах, где считают, что именно «дорожная неграмотность» провоцирует многие трагические ситуации, которых можно было бы легко избежать.
— ДТП с участием школьников действительно нередки и зачастую происходят из-за невнимательности и неосторожности как пешеходов, так и водителей. Не всегда родители посвящают своих детей в особенности и нюансы дорожного движения. Зачастую выпускники школ не знают как правильно переходить проезжую часть на нерегулируемом перекрестке, как двигаться по обочине в отсутствие тротуаров и т. д. Многих опасных ситуаций можно было бы избежать, если дети смогли лучше понимать и прогнозировать ситуацию на дороге, — отмечает основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.
Об актуальности проблемы также свидетельствуют данные МВД России, фиксирующие число кандидатов в водители, сдавших экзамены в 2021 году. Так, теоретическую часть экзамена с первого раза сдали лишь 42% экзаменующихся. То есть те, кто предварительно прошел обучение в автошколах. Что уж говорить про школьников?
— В настоящее время безопасности дорожного движения в школах уделяется много внимания, но требуется более глубокое погружение в проблематику. Надо начать разбирать со старшеклассниками реальные дорожные ситуации, анализировать типичные ошибки водителей и пешеходов, давать задания и проводить работу над ошибками. Это позволит «закольцевать» процесс обучения, начатый в младших классах, и сделать выпускников средних школ более подготовленными к передвижению в мегаполисе, — уверен Матвей Гордиенко.