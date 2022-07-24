ЕГЭ по ПДД, как профилактика аварийности

Точнее, уже растут. Так, по данным ГИБДД, общее число ДТП с подобными средствами передвижения за пять месяцев 2022 года выросло на 35%. Причин тому несколько, но одна из главных — в неготовности малолетних пользователей этих «гаджетов» к выезду на дорогу.

— Зачастую причиной создания аварийных ситуаций является незнание Правил дорожного движения, их нюансов и особенностей. Но проблема не только в изучении ПДД, а именно в понимании логики дорожного движения. Очевидно, что школьники, привыкшие быть участниками дорожного движения в качестве пешеходов, не способны внезапно перестроиться и начать воспринимать ситуацию как водители транспортных средств. Конечно, подростки знают о том, что нельзя переходить улицу на красный свет, но им не известны такие понятия как, например, «помеха справа», значение многих дорожных знаков или разметки. Поэтому для того, чтобы в умах тинейджеров сформировалась целостная картина дорожного движения, необходимо начинать преподавать теорию ПДД уже в старших классах. Это без сомнения позволит сократить число аварий на дорогах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения, — считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

С ученым согласны и в автошколах, где считают, что именно «дорожная неграмотность» провоцирует многие трагические ситуации, которых можно было бы легко избежать.