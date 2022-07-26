Последнее китайское предупреждение: сравнительный тест Geely Coolray и Nissan Qashqai

Geely Coolray — китайская модель из Белоруссии со шведскими корнями, то есть с технологиями Volvo. Звучит, словно название энергетика. И бьет в голову, как оказалось, также быстро и эффективно. Coolray уже стал самой популярной моделью марки в России, а по итогам мая и вовсе завоевал лидерство среди всех китайских брендов, представленных в нашей стране. Факт остается фактом: компактный и стильный кроссовер явно приглянулся покупателям. Правда, выхлопных труб у него больше, чем цилиндров у мотора, что, впрочем, никакого диссонанса не вызывает. А вот аплодисменты — еще как!
Nissan Qashqai в России признанный долгожитель, и ему не надо ничего доказывать. Автомобиль остается абсолютным бестселлером продуктовой ниссановской линейки уже достаточно долго. Его любят и хотят. К примеру, в прошлом году этот SUV выбрали 20 474 человека. Отличный результат для примелькавшегося кроссовера! В его активе — магия легендарного японского бренда и тщательная адаптация для российского рынка. Хороший повод сравнить модель с амбициозным «китайцем», в полной мере обладающим задатками лидера.
БУНТАРЬ И ПРАГМАТИК
Внешне «Кашкай» выглядит спокойным, и хоть это представитель специфического японского мировоззрения, по-европейски аккуратным, а где-то даже прагматичным. Скажем, пороги автомобиля отлично защищены от грязи, а дорожный просвет составляет приличные 200 мм. Coolray — полная противоположность. Он — яркий, модный, молодежный. Сзади — крупный а-ля гоночный спойлер, а еще есть вариант оформления в двухцветном окрасе.
На фоне «Ниссана» он воспринимается эдаким хипстером, а потому определенно притягивает взгляды. При этом есть в его формах какая-то универсальность. Да, в этом автомобиле одинаково прекрасно будут смотреться и девушки, и парни. Кстати, именно по стилю он мне лично нравится больше. Однако клиренс в 180 мм и низко свисающий бампер явно намекают, что с асфальта лучше не съезжать.
КРАСОТА МАЛЫХ ОБЪЕМОВ
Что касается салона, то у «Кулрея» он ладно скроен и крепко сшит. Еще недавно про внутренний мир китайских машин этого нельзя было сказать. Но автопром КНР, как мы видим, не стоит на месте. С немцами, конечно, ему тягаться еще рановато, но пощекотать «японцев» дизайнеры и эргономисты из Поднебесной могут вполне. Всюду — отделка под алюминий, на креслах контрастная экокожа. Пластик в салоне мягкий и не скрипучий, а это сразу располагает к комфорту и приятным эмоциям, причем на любом из кресел без исключения.
Однако обживаясь на драйверском месте, понимаю, что водителю здесь шибко не разгуляться. Кресло — плотное, и цепко обхватывает бока, а центральный тоннель довольно высокий. В результате чувствуешь себя, как в гоночном кокпите. С другой стороны, дерзкий облик авто обязывает интерьер быть провокационным. Тем более, что с «начинкой» у «китайца» все более, чем в порядке. Цифровая панель приборов с тремя различными стилями оформления смотрится интересно. А картинка с камер кругового обзора выводится в виде 3D-модели, которую можно крутить пальцем на 360 градусов.
Есть даже встроенный видеорегистратор — если звездой Youtube и не стать, то в случае возникновения спорной ситуации на дороге в суде поможет однозначно. А еще есть бесключевой доступ в салон, функция мониторинга слепых зон и даже «автопарковщик», умеющий парковаться, как параллельно, так и перпендикулярно. Иначе говоря, оснащению позавидуют даже более рослые коллеги сегмента SUV.
Впрочем, у «Кашкая» салон выглядит не менее актуально, хотя и не так «спортивно». Но вот места тут больше, и визуально ничего не «давит». У кресел оптимальная боковая поддержка, подушка — плотная, но не лишенная приятной мягкости. Рулевое колесо в «Ниссане», как и у «Джили» — подрезано в нижней части. Такое решение добавляет пространства и круто выглядит. Интересно, китайцы не подглядывали за ребятами из Страны восходящего солнца при проектировании своей «баранки»?
В центре передней панели Nissan Qashqai установлен 8-дюймовый монитор, что на пару с лишним дюймов меньше, чем у Coolray. Зато сама мультимедийка богато «нафарширована», да и быстродействием у китайского соперника явно выигрывает. Головное устройство отлично контактирует с сервисами «Яндекс», но графика самого дисплея могла бы быть и чуточку посочнее.
В целом, интерьер и «начинка» немолодого японского кроссовера выглядят современно. Да, меньше хайтека, но больше эргономики. Прорываться к органам управления сквозь тачскрин, теряя время, совсем не приходится. Из прочих «плюшек» стоит отметить доступ в салон без ключа и полуавтономную систему управления, которая при езде по трассе на дальние расстояния придется весьма кстати.
ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ
Настал черед попробовать эту парочку в деле. Начну с Coolray, как с самого молодого. Тем более, что под капотом стоит любопытный агрегат, который до недавнего времени отпугивал наших покупателей. Речь о малообъемном бензиновом турбомоторе объемом 1,5 литра и мощностью 150 сил. Из-за особенностей конструкции таких двигателей, на холостых оборотах машину поначалу бьет озноб. Но довольно быстро он пропадает.
К ускорению — вопросов никаких. Крошечное «сердце» о трех цилиндрах радует невероятной динамикой. Чуть прижал педаль газа, и кроссовер весело стартует со светофора. Скажу больше: порой, даже с пробуксовками! Факт: коробка передач с двойным мокрым сцеплением настроена неприлично хорошо.
Главная неоднозначность «Кулрея» — жесткая подвеска. Все нюансы покрытия можно почувствовать спиной и ее продолжением. Создан автомобиль для идеального покрытия. Хорошо, что таких дорог у нас становится все больше. Но рулится кроссовер с задоринкой, чутко реагируя на команды пилота. Да и прямую держит так же крепко, как голодный бультерьер колбасу.
Двухлитровый атмосферный мотор «Кашкая» мощностью 144 силы, с которым спарен вариатор, много спокойнее, но при желании резко выпрыгнуть вперед — не подведет. Движок отлично подружили с коробкой передач, которая не берет паузу на перекур после продавливания «гашетки». Да и с надежностью у нее нынче все в порядке — канули в Лету времена Nissan Teana и Juke с проблемами, характерными для CVT.
Кстати, в пробках тандем коробки и движка и вовсе проявляет себя на ура. На газ можно попросту не нажимать. В «Кулрее» же перманентно приходится срывать правой педалью колодки, заботливо прикусанные электронным «ручником». Правда, при желании функцию AutoHold легко можно отключить.
Ниссановская подвеска может выдержать многое, при этом не следует забывать, что она в большей степени тоже настроена под асфальт. Хотя и калибровки «ходовой» тут иные, нежели у Qashqai для европейского рынка. В российских авто свои амортизаторы, а жесткость пружин — уменьшенная. Во многом благодаря этому «японец» практически не рыскает на покрытии, где есть глубокие колеи, да и при проезде ходом «лежачего полицейского» кузов не содрогается от пары жестких ударов. «Кулрей» в этом смысле — более восприимчив.
РАССТАВИМ ПРИОРИТЕТЫ
Nissan Qashqai который год не теряет своей популярности. Он привлекает комплексом качеств: оптимальными настройками силового агрегата и сбалансированной «ходовой». К тому же, можно выбрать не только передний привод, но и версию со всеми ведущими. Это, согласитесь, большой плюс в случае необходимости прохватить по грунтовке.
А вот Geely Coolray предлагается лишь с передним приводом, что несколько ограничивает его возможности. Но модель цепляет совсем другими «плюшками». Прежде всего, «огненным» дизайном, богатым оснащением и азартным характером. Спасибо выверенным свойствам, пусть и довольно жесткой подвески, а также слаженной работе агрегатов. Кстати, заявленный ресурс двигателя — 250 000 км. Нельзя не признать: завидный показатель по нынешним временам.
Итак, можно смело заявить, что Geely выкатила на российский рынок относительно молодую модель, которая за два года показала, как легко можно бросить вызов и более маститым оппонентам. Впрочем, и Nissan Qashqai, несмотря на пятилетний стаж после финального рестайлинга, пока еще рано списывать со счетов. Он до сих пор актуален и востребован. Хотя и предупреждение ему уже вынесено. Неужели последнее китайское?