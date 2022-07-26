Последнее китайское предупреждение: сравнительный тест Geely Coolray и Nissan Qashqai

​КРАСОТА МАЛЫХ ОБЪЕМОВ

Что касается салона, то у «Кулрея» он ладно скроен и крепко сшит. Еще недавно про внутренний мир китайских машин этого нельзя было сказать. Но автопром КНР, как мы видим, не стоит на месте. С немцами, конечно, ему тягаться еще рановато, но пощекотать «японцев» дизайнеры и эргономисты из Поднебесной могут вполне. Всюду — отделка под алюминий, на креслах контрастная экокожа. Пластик в салоне мягкий и не скрипучий, а это сразу располагает к комфорту и приятным эмоциям, причем на любом из кресел без исключения.

Однако обживаясь на драйверском месте, понимаю, что водителю здесь шибко не разгуляться. Кресло — плотное, и цепко обхватывает бока, а центральный тоннель довольно высокий. В результате чувствуешь себя, как в гоночном кокпите. С другой стороны, дерзкий облик авто обязывает интерьер быть провокационным. Тем более, что с «начинкой» у «китайца» все более, чем в порядке. Цифровая панель приборов с тремя различными стилями оформления смотрится интересно. А картинка с камер кругового обзора выводится в виде 3D-модели, которую можно крутить пальцем на 360 градусов.

Есть даже встроенный видеорегистратор — если звездой Youtube и не стать, то в случае возникновения спорной ситуации на дороге в суде поможет однозначно. А еще есть бесключевой доступ в салон, функция мониторинга слепых зон и даже «автопарковщик», умеющий парковаться, как параллельно, так и перпендикулярно. Иначе говоря, оснащению позавидуют даже более рослые коллеги сегмента SUV.