Какие нюансы важно учитывать при «переводе» авто с бензина на газ

Помимо выигрыша в стоимости, эксперты отмечают еще одно важное преимущество газомоторного топлива — экологичность. Выхлоп при сгорании газа оказывается значительно более чистым, а значит уменьшается нагрузка на катализатор. Да и двигатель оказывается не таким «грязным», а износ его деталей снижается раза в полтора. Как видим, плюсы в части экологии и экономии довольно значительные. Однако они могут быть достигнуты лишь при соблюдении ряда условий.
Первое — это повышенный контроль за температурой движка. Дело в том, что газ при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Значит, его расход при тех же нагрузках будет на 7—10% больше. А вот температура в цилиндрах при сгорании газа выше, чем при горении бензине. Это приводит к большему нагреву седел клапанов, самих клапанов и головки блока. На старых двигателях это нередко приводило к трещинам тарелок клапанов, «выгоранию» седел и повреждениям верхней части цилиндров. На современных моторах используются более термостойкие материалы, но проблемы еще полностью не изжиты.
Второй момент — это, как не парадоксально, бензин. Суть в том, что холодный запуск и прогрев двигателя производится именно на данном топливе, после чего система питания мотора полностью переключается на газ. Таким образом, бензин расходуется крайне медленно. Из-за этого он застаивается в форсунках, топливной рампе и в баке. В итоге там создаются условия для термической деградации горючего с образованием смол и шламов. А в баке и вовсе может произойти расслоение топлива.
Чтобы не допускать этого, следует регулярно пользоваться очистителями системы впрыска, а в бак добавлять присадку, препятствующую расслоению горючего. Такими средствами, например, могут служить топливный очиститель инжектора, а также стабилизатор бензина.
Наконец, еще один важный нюанс — утечки газа, отчего любой автовладелец сразу же впадает в беспокойство. Проблема эта решаема: главное тут — понять, откуда именно идет утечка. А для быстрого нахождения места дефекта необходим специальный спрей. Такой баллончик желательно иметь в багажнике любого «газового» автомобиля.
Еще один важный момент — корректный подбор моторного масла. Долгое время считалось, что двигатели, переоборудованные под газ, не нуждаются в каких-либо особых смазках. Но, как говорится, время идет и все меняется. Современное газомоторное топливо содержит малое количество серы. А стало быть, нет необходимости в нейтрализации большого количества агрессивных веществ, образующихся в процессе сгорания. Для таких случаев лучше всего подходят масла с низкой щелочностью, которые обладают еще и малой зольностью. Они дают мало абразивных частиц при сгорании и уменьшают износ двигателя.
Подобные продукты производятся и в России, однако основная масса моторных смазок, ориентированных в том числе на газовое топливо, поступает к нам из-за рубежа, например, из Германии, ОАЭ, Франции, а последнее время — еще из Турции. В частности, в продаже сегодня можно встретить турецкий лубрикант Lubex Primus C3-LA с ходовым индексом вязкости 5W−30. Это полностью синтетическое моторное масло специально разработано для экологичных двигателей, в том числе работающих на газе.
Как отмечено в аннотации продукта, масло обладает высокой текучестью, минимизирующей износ деталей при пуске холодного двигателя, что особенно актуально зимой. Кроме того, смазочные материалы серии Primus C3-LA 5W−30 демонстрируют высокие очищающие свойства, предотвращающие образование шлама и сажи.