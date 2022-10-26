Какие нюансы важно учитывать при «переводе» авто с бензина на газ

Помимо выигрыша в стоимости, эксперты отмечают еще одно важное преимущество газомоторного топлива — экологичность. Выхлоп при сгорании газа оказывается значительно более чистым, а значит уменьшается нагрузка на катализатор. Да и двигатель оказывается не таким «грязным», а износ его деталей снижается раза в полтора. Как видим, плюсы в части экологии и экономии довольно значительные. Однако они могут быть достигнуты лишь при соблюдении ряда условий.

Первое — это повышенный контроль за температурой движка. Дело в том, что газ при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Значит, его расход при тех же нагрузках будет на 7—10% больше. А вот температура в цилиндрах при сгорании газа выше, чем при горении бензине. Это приводит к большему нагреву седел клапанов, самих клапанов и головки блока. На старых двигателях это нередко приводило к трещинам тарелок клапанов, «выгоранию» седел и повреждениям верхней части цилиндров. На современных моторах используются более термостойкие материалы, но проблемы еще полностью не изжиты.