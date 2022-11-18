Чем крайне опасна для кондиционера химчистка салона

Время от времени любой автовладелец вынужден проводить в салоне своей машины химчистку. Фактически она сводится к влажной уборке с помощью мощного моющего пылесоса, иногда с применением парогенератора. По окончании таких процедур интерьер становится чистым, но изрядно влажным. И требует интенсивной сушки — чтобы не допустить возможного развития коррозии кузова и проблем с бортовой электрикой, спровоцированных проникшей куда не следует влагой. Подавляющее большинство автомоек для этой цели используют тепловую пушку. Ее ставят в салон и включают, периодически направляя сопло на разные участки, требующие просушки.

Все прекрасно, пока автомойка не начинает жадничать. Дело в том, что химчистка салона машины — достаточно дорогая и выгодная для мойщиков услуга. И когда приезжает сразу несколько клиентов, которым она требуется, у работников возникает соблазн заняться всеми «тачками» сразу, хотя «пушка» для их последующей сушки имеется лишь одна. Отдавать клиентам уже вычищенные машины тоже надо практически одновременно. Ведь каждый из автовладельцев в случае чего резонно возмутится слишком затянувшимся ожиданием окончания работ.

Что делают в таких случаях на автомойках? Допустим, нужно «прохимчистить» сразу три авто, а «пушка» только одна. Сначала внутренности всех трех легковушек, как и положено, подвергаются влажной уборке. А дальше начинается самое интересное.