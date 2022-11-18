Как на автомойках «разводят» на деньги даже опытных водителей

Еще одним «разводом» считается так называемая «евромойка» кузова. Она стоит вдвое дороже обычной — около 800 рублей. Ее отличие от традиционной, более дешевой процедуры лишь в том, что, облив автомобиль пеной, мойщики еще и повозят вручную по кузову мочалкой. И лишь только потом смоют химию. Попробуйте отличить результат обычной 400-рублевой помывки от «европейской» за 800: разницы нет вообще.

Про классический «развод» под названием «наномойка» и говорить-то, наверное, не стоит. Но буквально на днях автор этих строк лично стал свидетелем того, как на такую процедуру «развели» знакомого. Причем настолько качественно, что когда я в полный голос отговаривал его от этой идеи, он только отмахивался. Ну а как же: ведь специальный супершампунь, используемый при «наномойке», якобы создаст на поверхности ЛКП чудодейственный защитный слой — столь востребованный в зимний период… Ага, как же!

По окончании процедуры облапошивания моего товарища и я загнал свой тарантас в тот же самый бокс автомойки. А потому имел возможность убедиться: для заказанного мной «просто помыть кузов сверху» мойщик использовал тот же самый шампунь, что и для «наномойки» предыдущего клиента. Только мне это удовольствие обошлось в 500 рублей, а ему в 1000. За красивое название мероприятия, надо полагать.