Как на автомойках «разводят» на деньги даже опытных водителей

Стандартная мойка кузова в столице стоит сейчас в районе 400—500 рублей — если мы говорим о среднеразмерном кроссовере. В нее обычно входят обработка пеной, тщательное ополаскивание и протирка поверхности. Но кое-где управляющие автомоек применяют нехитрую, но вполне рабочую схему — особенно зимой. На этапе, когда «шампунь» с кузова уже смыт, владельцу ТС заявляют, что, мол, все — можете ехать, банные процедуры завершены. Автомобилист возмущенно удивляется: почему не вытерли воду с машины? Ведь она на морозе замерзнет!
«Не проблема, — отвечают ему. — Доплатите 100 рублей и вытрем». За изгнание сжатым воздухом влаги из щелей в механизмах боковых зеркал, лючка бензобака, ручек дверей и прочих мест извольте расстаться еще с одной «сотенной». И автовладельцу приходится это делать, отдавая в конечном счете не 500 рублей, как планировалось изначально, а 600. Деваться-то некуда — мороз на дворе.
Еще одним «разводом» считается так называемая «евромойка» кузова. Она стоит вдвое дороже обычной — около 800 рублей. Ее отличие от традиционной, более дешевой процедуры лишь в том, что, облив автомобиль пеной, мойщики еще и повозят вручную по кузову мочалкой. И лишь только потом смоют химию. Попробуйте отличить результат обычной 400-рублевой помывки от «европейской» за 800: разницы нет вообще.
Про классический «развод» под названием «наномойка» и говорить-то, наверное, не стоит. Но буквально на днях автор этих строк лично стал свидетелем того, как на такую процедуру «развели» знакомого. Причем настолько качественно, что когда я в полный голос отговаривал его от этой идеи, он только отмахивался. Ну а как же: ведь специальный супершампунь, используемый при «наномойке», якобы создаст на поверхности ЛКП чудодейственный защитный слой — столь востребованный в зимний период… Ага, как же!
По окончании процедуры облапошивания моего товарища и я загнал свой тарантас в тот же самый бокс автомойки. А потому имел возможность убедиться: для заказанного мной «просто помыть кузов сверху» мойщик использовал тот же самый шампунь, что и для «наномойки» предыдущего клиента. Только мне это удовольствие обошлось в 500 рублей, а ему в 1000. За красивое название мероприятия, надо полагать.
Сейчас на автомойках очень любят наживаться на мнительных клиентах — запугивая их неминуемым примерзанием дверей. Да, если специально облить уплотнители водой и сразу захлопнуть, проблемы с открыванием из-за мороза более чем вероятны в самом ближайшем будущем. Чтобы избежать такого исхода, достаточно просто протереть эти «резинки» сухой тряпкой. Но нет! Жертвам-клиентам «впаривают» услугу обработки дверных уплотнителей специальным средством. За 400—500 рублей. При том, что обычный аэрозольный баллончик с силиконовым спреем, используемым для этой процедуры, стоит всего 150—200 целковых, и хватает его на несколько клиентских машин.
Особенно же умиляют предложения работников моек «зачернить колеса» — фактически подкрасить резину. В качестве аргумента при убалтывании жертвы «развода» используется довод о том, что чернение якобы дает дополнительную защиту покрышке, а также препятствует потере эластичности на морозе. И люди ведутся на подобные сказки. Хотя в основе всех патентованных составов для чернения — все тот же силикон (силиконовое масло, если точнее) либо глицерин. За услугу просят 300 рублей. Примерно во столько же обойдется покупка в магазине целого аэрозольного баллона со средством для «подкрашивания». Его обычно хватает на обработку колес у 3—4 легковушек. Вот и считайте сами, на какие суммы вас «разводят» на автомойках…