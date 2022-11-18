Не верьте рекламе: как чернитель шин «убивает» резину

Некоторые водители, желающие придать лоск колесам, обрабатывают боковины универсальной смазкой WD−40, после чего они выглядят очень свежо. Но на самом деле «вэдэшка» крайне негативно влияет на любое резинотехническое изделие, постепенно его разрушая. Поэтому регулярное наведение красоты таким образом непременно приведет к преждевременному старению автомобильной «обуви».
Можно купить специальное средство, хотя и тут есть нюансы. Бюджетные составы содержат растворители, а они агрессивно воздействуют на резину. Итог такой же, как в случае с WD−40 — быстрое старение изделий.
Так что лучше выбирать более дорогие чернители, в основе которых присутствует силикон. Кроме декоративной функции, он еще и защищает колеса, создавая на поверхности пленку, предохраняющую шины от высыхания и растрескивания.
Средствами с силиконом можно обработать летние покрышки перед их сезонным хранением. Однако стоит помнить, что действовать нужно аккуратно. Смазку наносят только на боковину, а не на протекторную часть. И нельзя, чтобы силикон попадал на тормозные диски — это приводит к увеличению тормозного пути, что, в свою очередь, может спровоцировать аварию.
Вызывает вопрос и долговечность обработки. По опыту скажу, что если ездить по асфальту, то эффект от чернения сохраняется около 300 км. А вот после «прохвата» по грунтовке «утренняя свежесть» моментально пропадает. Поэтому смысла выкладывать деньги за аэрозоль с «чудодейственным» средством нет, также как и платить за услугу на автомойке.
Но если придать покрышкам лоск все же хочется, то можно воспользоваться народными методами. Например, шины обрабатывают гуталином с помощью губки. Или готовят раствор воды и глицерина. Чтобы его хватило на четыре колеса, потребуется пять бутылочек глицерина по 25 мл — их содержимое нужно смешать с водой в пропорции 50/50. Так и колеса будут чистыми, и не придется тратить 800—1000 рублей на фирменное средство.