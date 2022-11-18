Не верьте рекламе: как чернитель шин «убивает» резину

Некоторые водители, желающие придать лоск колесам, обрабатывают боковины универсальной смазкой WD−40, после чего они выглядят очень свежо. Но на самом деле «вэдэшка» крайне негативно влияет на любое резинотехническое изделие, постепенно его разрушая. Поэтому регулярное наведение красоты таким образом непременно приведет к преждевременному старению автомобильной «обуви».

Можно купить специальное средство, хотя и тут есть нюансы. Бюджетные составы содержат растворители, а они агрессивно воздействуют на резину. Итог такой же, как в случае с WD−40 — быстрое старение изделий.

Так что лучше выбирать более дорогие чернители, в основе которых присутствует силикон. Кроме декоративной функции, он еще и защищает колеса, создавая на поверхности пленку, предохраняющую шины от высыхания и растрескивания.