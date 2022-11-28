Почему надо чистить колесные диски даже после легкого снегопада

Время от времени зимой российские города и веси «накрывает» очередной мощный снежный циклон, к которому, как всегда, оказываются не готовы коммунальщики. Облепленные «белой гадостью» машины месят сугробы, «внезапно» образовавшиеся на дорогах и в дворовых проездах. При этом снег набивается в колесные диски и до поры не привлекает к себе водительского внимания — пока автомобиль медленно ползает по городским заторам. Но как только появляется возможность разогнаться до 70—80 км/ч и быстрее, снег в колесах, потихоньку превратившийся уже местами в лед, проявляет себя.

Лишний вес снего-льда, неравномерно распределенный на диске колеса, приводит к дисбалансу. В результате — тряска, биение рулевого колеса и прочие «радости», превращающие поездку в мучительное занятие. Решить подобную проблему порой можно «на раз-два» — если поблизости есть автомойка. Теплая вода моментально растапливает незваные «утяжеления» на дисках.

Главное после такой процедуры — выехав с мойки, сразу же несколько раз интенсивно затормозить. Это разогреет тормозные механизмы и высушит их. Если автомойки на пути нет, придется отколупывать снег и лед от дисков вручную. Где можно — обстукиваем ледышки ручкой щетки-сметки, с помощью которой мы воюем с выпавшим на авто снегом.