Почему надо чистить колесные диски даже после легкого снегопада

Время от времени зимой российские города и веси «накрывает» очередной мощный снежный циклон, к которому, как всегда, оказываются не готовы коммунальщики. Облепленные «белой гадостью» машины месят сугробы, «внезапно» образовавшиеся на дорогах и в дворовых проездах. При этом снег набивается в колесные диски и до поры не привлекает к себе водительского внимания — пока автомобиль медленно ползает по городским заторам. Но как только появляется возможность разогнаться до 70—80 км/ч и быстрее, снег в колесах, потихоньку превратившийся уже местами в лед, проявляет себя.
Лишний вес снего-льда, неравномерно распределенный на диске колеса, приводит к дисбалансу. В результате — тряска, биение рулевого колеса и прочие «радости», превращающие поездку в мучительное занятие. Решить подобную проблему порой можно «на раз-два» — если поблизости есть автомойка. Теплая вода моментально растапливает незваные «утяжеления» на дисках.
Главное после такой процедуры — выехав с мойки, сразу же несколько раз интенсивно затормозить. Это разогреет тормозные механизмы и высушит их. Если автомойки на пути нет, придется отколупывать снег и лед от дисков вручную. Где можно — обстукиваем ледышки ручкой щетки-сметки, с помощью которой мы воюем с выпавшим на авто снегом.
Там, где до примерзшего к дискам льда «не достучаться», придется отковыривать его чем-то вроде отвертки. Главное — убрать наиболее массивные «наросты», поскольку именно они сильнее всего влияют на балансировку. Но это все, как говорится, лежит на поверхности. Гораздо коварнее ситуация, когда снегопады не особо внушительны.
В этом случае водитель вообще не обращает внимания на колеса. Подойдя к машине, простоявшей всю ночь на улице, он сметет с ее кузова снежок, заведется и едет. На диски — ноль внимания. Между тем, когда осадки попадают на еще тепловатые после поездки колеса, они там тают, а потом замерзают. Создавая описанный выше дисбаланс.
В большей мере подобным неприятностям подвержены задние колеса легковушек. Поскольку передние тормозные механизмы обычно работают более интенсивно и, соответственно, больше греются. При этом интенсивнее тает и ледок на дисках. Между тем, менее заметный для водителя дисбаланс задних колес не «бьет в руль». Зато разбивает подвеску. Иначе говоря, если ваша машина постояла даже под не особо интенсивным снегопадом, не ленитесь — уберите щеткой снег со всех колесных дисков и убедитесь, что там не образовался лед. Обнаружив его, обязательно сбейте перед поездкой. Подвеска целее будет.