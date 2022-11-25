Слешпленнинг: страшная опасность зимних городских дорог для водителей

Во время летних дождей мы часто сталкиваемся с очень неприятным явлением, которое называется аквапланирование. Оно настолько опасно, что даже в ПДД есть специальный пункт, посвященный тому, как с ним бороться. И казалось бы, зимой об этом можно не беспокоиться. Но так было до тех пор, пока не началось массовое применение специальных реагентов.
При определенных погодных условиях они могут превращать снег или лед не в воду, а в странную грязную субстанцию, которая скапливается на дорожном полотне и может вызвать так называемый слэшплэннинг (от англ. slash — прорезать и planning — скользить). Что же это такое? Это явление, при котором даже зимние шины с хорошим протектором не в состоянии выдавить из пятна контакта соленую снежно-ледовую кашу.
Причем, в момент контакта колеса, набегающего на эту смесь, ее часть прессуется и опять превращается в лед, а часть в виде грязной жижи образует клин между скользкой подложкой и шиной. И из-за того, что плотность этой жижи намного больше, чем у воды, эффект потери контакта шины с дорогой происходит на существенно меньших скоростях. Но и это еще не все. По причине более высокой плотности, мерзкая субстанция создает и еще большой тормозящий эффект.
В результате совокупности этих факторов, автомобиль практически перестает управляться и может очень резко изменить траекторию своего движения, пугая водителя. Да и окружающих. При этом, как правило, речь идет не просто об изменении положения кузова авто в пространстве.
Поскольку передние колеса испытывают серьезное сопротивление качению, велик риск перехода задних колес в неконтролируемое скольжение. То есть в занос. Есть и еще один неприятный эффект. Дело в том, что в любом случае грязные брызги будут попадать на стекла автомобиля, делая их абсолютно непрозрачными. Так что же делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации
Самое простое — избегать попадания на такие участки дороги, что возможно далеко не всегда. И если избежать контакта с «кашей» не удается, стараемся как можно активней, но безопасно для тех, кто находится сзади, снизить скорость и на «прямых» колесах преодолеть сомнительный участок, предварительно включив стеклоочистители.
Если все-таки снизить скорость не удалось, то стараемся заранее наметить безопасную траекторию движения, и с так называемым ровным газом с сохранением небольшой тяги преодолеваем опасный участок. В случае возникновения проблем с курсовой устойчивостью, осуществляем коррекцию направления движения с помощью руля. Но, стараемся избегать больших амплитуд. Иначе можно спровоцировать потерю управляемости.
Увы, но далеко не всегда с подобными проблемами можно столкнуться на грязной дороге. Часто именно уборочная техника создает такие ловушки, старательно взбивая тесто из грязи, реагентов, снега и странной серой субстанции, которая всегда присутствует на дорогах мегаполисов.
Как правило, эта гадость оказывается на дорожной разметке, где и без того достаточно скользко. Портал «АвтоВзгляд» рекомендует избегать ненужных маневров в зоне работы дорожной спецтехники и не превышать разумную скорость движения.