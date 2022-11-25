Слешпленнинг: страшная опасность зимних городских дорог для водителей

Во время летних дождей мы часто сталкиваемся с очень неприятным явлением, которое называется аквапланирование. Оно настолько опасно, что даже в ПДД есть специальный пункт, посвященный тому, как с ним бороться. И казалось бы, зимой об этом можно не беспокоиться. Но так было до тех пор, пока не началось массовое применение специальных реагентов.

При определенных погодных условиях они могут превращать снег или лед не в воду, а в странную грязную субстанцию, которая скапливается на дорожном полотне и может вызвать так называемый слэшплэннинг (от англ. slash — прорезать и planning — скользить). Что же это такое? Это явление, при котором даже зимние шины с хорошим протектором не в состоянии выдавить из пятна контакта соленую снежно-ледовую кашу.

Причем, в момент контакта колеса, набегающего на эту смесь, ее часть прессуется и опять превращается в лед, а часть в виде грязной жижи образует клин между скользкой подложкой и шиной. И из-за того, что плотность этой жижи намного больше, чем у воды, эффект потери контакта шины с дорогой происходит на существенно меньших скоростях. Но и это еще не все. По причине более высокой плотности, мерзкая субстанция создает и еще большой тормозящий эффект.