Почему именно сейчас нужно очистить лед вокруг своего автомобиля

Во дворах пока лед и небольшие сугробы из жесткого снега, потому коммунальщики спешат все это убрать. И если ваш автомобиль зимует на открытой стоянке, хорошо бы самому заняться физическим трудом. Дело в том, что мигранты особо не заботятся о чужой частной собственности, потому нередко задевают лопатами и ломами за кузова «железных коней». От этого на них остаются царапины — и довольно сильные. Особенно на порогах и колесных арках. Не поздоровится и переднему бамперу, потому как у легковушки он установлен низко. Дворник может задеть его нижнюю «юбку», повредив также и пластиковые крепления. В дороге пистоны выпадут от тряски и «юбка» окажется на асфальте.

Но и это еще не все. Если попасть ломом по боковине покрышки, она может получить довольно серьезные повреждения. А можно задеть лопатой за колесный ниппель. На нем появится трещина и покрышка начнет медленно спускать. Про повреждения литых дисков и так все понятно. При этом доказать, что вред причинили коммунальщики — практически нереально.