Как остаться без лобового стекла из-за подогрева стеклоомывателя

Пожалуй, любой российский автовладелец наблюдал следующее явление. Приобретаешь «незамерзайку» с заявленной работоспособностью до 30, а то и до 35 градусов ниже нуля, а эта жижа начинает густеть уже при −15. И вместо веселых фонтанов форсунки стеклоомывателя с трудом выдают струйки тягучей жидкости — приятного мало. Но с этим ничего не поделаешь: никто не обещает, что фирменная «−35-градусная» жидкость для омывателя при сильном «минусе» на улице будет столь же текуча, как и в условиях теплого торгового зала в момент приобретения.

Хоть как-то течет, пусть и с бодростью студня? Значит производитель не наврал! Но такое положение вещей устраивает далеко не всех автомобилистов. У некоторых возникает мысль о необходимости какого-то дополнительного подогрева «незамерзайки», чтобы пожиже в морозы была. О штатных системах подобного подогрева на подавляющем большинстве автомобилей, продававшихся в России, автору этих строк слышать как-то не доводилось. За исключением опционального электроподогрева форсунок омывателя у некоторых моделей.