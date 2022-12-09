Как остаться без лобового стекла из-за подогрева стеклоомывателя

Пожалуй, любой российский автовладелец наблюдал следующее явление. Приобретаешь «незамерзайку» с заявленной работоспособностью до 30, а то и до 35 градусов ниже нуля, а эта жижа начинает густеть уже при −15. И вместо веселых фонтанов форсунки стеклоомывателя с трудом выдают струйки тягучей жидкости — приятного мало. Но с этим ничего не поделаешь: никто не обещает, что фирменная «−35-градусная» жидкость для омывателя при сильном «минусе» на улице будет столь же текуча, как и в условиях теплого торгового зала в момент приобретения.
Хоть как-то течет, пусть и с бодростью студня? Значит производитель не наврал! Но такое положение вещей устраивает далеко не всех автомобилистов. У некоторых возникает мысль о необходимости какого-то дополнительного подогрева «незамерзайки», чтобы пожиже в морозы была. О штатных системах подобного подогрева на подавляющем большинстве автомобилей, продававшихся в России, автору этих строк слышать как-то не доводилось. За исключением опционального электроподогрева форсунок омывателя у некоторых моделей.
Поэтому «тепловой апгрейд» системы стеклоомывателя это, как правило, нештатная доработка машины, на которую автовладельцы идут не от хорошей жизни. Кто-то сооружает «грелку» своими силами, а кто-то приобретает установочный комплект от специализирующейся на изготовлении подобных девайсов фирмы. Это может быть электронагревающее устройство, либо девайс, использующий тепло системы охлаждения мотора. В любом случае, в итоге мы получаем бачок стеклоомывателя с разогретой до 20–30–40 градусов выше нуля жидкостью. Причем в самый трескучий мороз за бортом! Красота? Да. Но есть нюанс!
Используя подогретый «стекломой» всегда надо помнить: горячая жидкость из форсунок у нас попадает на холодное лобовое стекло. И чем холоднее на улице, тем существеннее этот температурный перепад. При −20 за бортом и сорокаградусной «омывайке» эта «дельта» составит почти 60 градусов Цельсия! Столь резкий нагрев — провокация мгновенного растрескивания лобового стекла.
Видели, как зимой появляется длинная, в ширину всей «лобовухи», трещина из-за включения сильного обдува теплым воздухом? Вот и при использовании подогретой «незамерзайки» происходит нечто подобное. Только сразу по всей площади лобового стекла. Это говорит о том, что для зимней эксплуатации система обогрева омывателя — дело хорошее. Но только если не перебарщивать с теплом…