Почему в старых «Мерседесах» никогда не замерзала вода в бачке омывателя

Три года назад, поднимая шлагбаум на закрытом паркинге, охранник написал в пропуске русскими буквами «Киа», хотя перед ним стояла BMW 7-й серии. Как можно было не узнать баварского гранда, мечту и легенду? Да очень просто — она уже ничем не отличается от других больших автомобилей. Фирменный стиль в погоне за модой утерян. Но это не самое страшное.

Мир меняется на наших глазах, а стереотипные утверждения, которые раньше и обоснований-то не требовали, рушатся, как карточный домик. Величие немецкого автопрома давно осталось только на бумаге и в головах его фанатов: те же «корейцы», да и, если по правде, «китайцы» уже «наступили на пятки» и пошли дальше. Они предлагают более богатое оснащение и лучший дизайн. Хотя так, конечно, было не всегда.

В девяностых и ранних нулевых именно немцы, а точнее Mercedes-Benz, были во главе не только имиджевой, но и технологической пирамиды мирового автопрома. Опции, которые ставились на автомобили «трехлучевой звезды», потом медленно перетекали на другие машины. Штутгартцы были недостижимой высотой, потому что всегда и везде становились первыми. В каждой мелочи, в которой, как известно, дьявол и кроется.