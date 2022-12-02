Почему в старых «Мерседесах» никогда не замерзала вода в бачке омывателя

Три года назад, поднимая шлагбаум на закрытом паркинге, охранник написал в пропуске русскими буквами «Киа», хотя перед ним стояла BMW 7-й серии. Как можно было не узнать баварского гранда, мечту и легенду? Да очень просто — она уже ничем не отличается от других больших автомобилей. Фирменный стиль в погоне за модой утерян. Но это не самое страшное.
Мир меняется на наших глазах, а стереотипные утверждения, которые раньше и обоснований-то не требовали, рушатся, как карточный домик. Величие немецкого автопрома давно осталось только на бумаге и в головах его фанатов: те же «корейцы», да и, если по правде, «китайцы» уже «наступили на пятки» и пошли дальше. Они предлагают более богатое оснащение и лучший дизайн. Хотя так, конечно, было не всегда.
В девяностых и ранних нулевых именно немцы, а точнее Mercedes-Benz, были во главе не только имиджевой, но и технологической пирамиды мирового автопрома. Опции, которые ставились на автомобили «трехлучевой звезды», потом медленно перетекали на другие машины. Штутгартцы были недостижимой высотой, потому что всегда и везде становились первыми. В каждой мелочи, в которой, как известно, дьявол и кроется.
Простой пример: омыватель лобового стекла. Жидкость, превращающаяся зачастую в лед на морозе, в легендарном 124-ом кузове не замерзала. Никогда. Машина, которой уже больше тридцати лет, позволяла своему владельцу не использовать «лайфхаки» из интернета и не читать этикетки на бутылках «зимней омывайки». Так как же немцы этого добились в прошлом веке — задолго до появления навигации, USB-порта и мобильного интернета?
Оказывается, можно было и без отдельного «ЭБУ». Через бачок омывателя первой в истории «Ешки» проходят трубки системы охлаждения двигателя, которые замыкаются в круг циркуляции ровно в тот момент, когда температура за бортом опускается ниже +5°C. Как только термометр достигает указанной отметки, машина самостоятельно, без напоминаний и каких-либо телодвижений водителя, активирует механическую систему подогрева. То есть мотор самостоятельно справляется с проблемой.
Ударение на слово «самостоятельно» — это и есть тот самый премиум, к которому так хочется прикоснуться каждому водителю. Просто и гениально. То, чего так не хватает современным «роскошным» автомобилям. А без подобных «фишек» они становятся непривлекательными и бессмысленными для потребителей. В этом-то и заключается истинная причина кризиса немецкого автопрома, а не в дефиците полупроводников и прочих технических недоразумениях.