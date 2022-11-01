Можно ли смешивать в бачке стеклоомывателя «незамерзайку» разных цветов

Согласитесь: довольно часто в непогоду на приборной панели загорается индикатор «стеклоомывайки», которая вот-вот иссякнет. Что мы делаем? Берем и доливаем новую, совершенно не задумываясь о том, разнится ли она с предыдущей и можно ли так поступать.
Для начала напомним, что омывающая жидкость, созданная на основе дистиллированной воды вкупе с моющей химией, не обладает противоморозными свойствами. Иными словами, такую жижу можно использовать лишь в теплое время года. Она бывает разных цветов и ароматов, обладая полной нейтральностью к любому виду спиртов. Проще говоря, ее спокойно можно смешивать со всеми зимними растворами «незамерзайки». Только при этом необходимо учитывать, чтобы спирт растворил в себе воду в пропорции не менее ⅛. В противном случае, такая «омывайка» замерзнет в бачке вашего автомобиля так же быстро, как и ее летний аналог.
Как правило, зимняя «незамерзайка» на основе этилового и изопропилового спирта, которые считаются безопасными в отличие от «паленой» продукции из отравляющего организм метанола, уже на производстве разбавляется с водой «пятьдесят на пятьдесят». А если в целях экономии вы добавите еще, то рискуете сильно ухудшить свойства омывающей жидкости.
Похожая ситуация и с разным типом этих самых составов. Скажем, мешать содержимое банки с надписью «−10С» с залитым в бачок средством, предназначенным для применения до «минус тридцати», может не отразиться на использовании в холода, а может и навредить. Например, при резком понижении температуры, когда более морозоустойчивая жидкость с получившимся после смешивания слабо концентрированным составом попросту перестанет «работать». Быть может, полностью и не замерзнет, но литься будет через раз.
Нередко производители «омываек» классифицируют продукцию по цветам. К примеру, красный — для более щадящей температуры, зеленый — для градуса «средней тяжести», синий — на лютый мороз. И наоборот. Технического регламента и стандартов для подобной маркировки не существует — разработчики окрашивают свои жидкости по своему усмотрению, как им больше нравится.
Главное, что отличаются составы содержанием и пропорциональным соотношением поверхностно-активных веществ (ПАВ). При их изменении получаются разные сорта, а при добавлении красителей и ароматизаторов — всевозможные цвета. Основа — будь то запрещенный к продаже метанол, либо изопропиловый спирт — всегда одинаковая. Поэтому важно обращать внимание не на цвет «омывайки» в таре, а на ее температурные показатели. Смешивать же в бачке субстанцию разных окрасок — не противопоказано.