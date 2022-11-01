Можно ли смешивать в бачке стеклоомывателя «незамерзайку» разных цветов

Согласитесь: довольно часто в непогоду на приборной панели загорается индикатор «стеклоомывайки», которая вот-вот иссякнет. Что мы делаем? Берем и доливаем новую, совершенно не задумываясь о том, разнится ли она с предыдущей и можно ли так поступать.

Для начала напомним, что омывающая жидкость, созданная на основе дистиллированной воды вкупе с моющей химией, не обладает противоморозными свойствами. Иными словами, такую жижу можно использовать лишь в теплое время года. Она бывает разных цветов и ароматов, обладая полной нейтральностью к любому виду спиртов. Проще говоря, ее спокойно можно смешивать со всеми зимними растворами «незамерзайки». Только при этом необходимо учитывать, чтобы спирт растворил в себе воду в пропорции не менее ⅛. В противном случае, такая «омывайка» замерзнет в бачке вашего автомобиля так же быстро, как и ее летний аналог.

Как правило, зимняя «незамерзайка» на основе этилового и изопропилового спирта, которые считаются безопасными в отличие от «паленой» продукции из отравляющего организм метанола, уже на производстве разбавляется с водой «пятьдесят на пятьдесят». А если в целях экономии вы добавите еще, то рискуете сильно ухудшить свойства омывающей жидкости.