Пять мифов о покрышках, в которые верит большинство автовладельцев

Один из самых устоявшихся мифов утверждает, что узкие колеса — это не очень хорошо. Как-то само собой разумеется, что ширина покрышки должна быть более-менее серьезной. «Катки», стоящие на болидах «Формулы−1» и «помойках» дворовых стрит-рейсеров, для большинства автовладельцев — перебор. Но тонюсенькие шины, напоминающие по габаритам «докатку», с массовой точки зрения представляются еще менее приемлемым вариантом. Между тем, узкие колеса обладают пониженным аэродинамическим сопротивлением при практически тех же характеристиках при езде по твердому покрытию, что и их более широкие аналоги. Недаром их ставят не только на современные электромобили, но даже на масл-кары. Например на Chevrolet Corvette Stingray.

Второй миф о покрышках берет свои корни из той же «дворово-гаражной» автомобильной культуры. Согласно ему, чем шире шина, тем лучшее ускорение и торможение она обеспечивает. На самом деле это не так. Для хорошего сцепления с дорогой при прямолинейном движении автомобиля важна не столько ширина, сколько длинна пятна контакта покрышки с асфальтом. То есть лучше тормозить и ускоряться (при прочих равных условиях) будет автомобиль, обутый в колеса большего диаметра.

Разоблачение следующего заблуждения наверняка вызовет яркую реакцию у читателя. Оказывается, что на сильно спущенном колесе можно без проблем проехать хоть сотню километров без какого-либо ущерба для протектора и покрышке вообще. Хотя такое утверждение наверняка вызовет недоверие многих у автомобилистов.