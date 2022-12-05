Почему и как нужно прогревать шины перед поездкой в мороз

Многие думают, что прогрев шин нужен только для автогонок. Однако если у вас обычная машина, это тоже необходимо делать. Особенно, когда на улице зима, ведь резиновая смесь дубеет, что сказывается на тормозном пути. И здесь есть немало тонкостей. Но чтобы в них разобраться — напомним, что температура покрышки зависит от ее размера, нагрузки, чтоприходится на колесо и скорости качения. Также влияние оказывает степень износа протектора.

Часто на морозе давление в «баллонах» падает, и такие колеса быстрее прогреваются в движении. Но в этом случае покрышки сильно деформируются, а нагрев происходит неравномерно, что приводит к их преждевременному износу.

Идем дальше. Прогревают шины не на месте, а выехав со стоянки. При этом в первые минуты температура «резины» существенно меньше, чем нужно для эффективного сцепления с покрытием. В итоге даже «шиповки» могут заскользить. Поэтому в начале лучше ехать равномерно, избегая резких ускорений. И не надо пробуксовывать как на гонках, ведь страдают и двигатель, и коробка передач.