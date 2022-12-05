Почему и как нужно прогревать шины перед поездкой в мороз

Многие думают, что прогрев шин нужен только для автогонок. Однако если у вас обычная машина, это тоже необходимо делать. Особенно, когда на улице зима, ведь резиновая смесь дубеет, что сказывается на тормозном пути. И здесь есть немало тонкостей. Но чтобы в них разобраться — напомним, что температура покрышки зависит от ее размера, нагрузки, чтоприходится на колесо и скорости качения. Также влияние оказывает степень износа протектора.
Часто на морозе давление в «баллонах» падает, и такие колеса быстрее прогреваются в движении. Но в этом случае покрышки сильно деформируются, а нагрев происходит неравномерно, что приводит к их преждевременному износу.
Идем дальше. Прогревают шины не на месте, а выехав со стоянки. При этом в первые минуты температура «резины» существенно меньше, чем нужно для эффективного сцепления с покрытием. В итоге даже «шиповки» могут заскользить. Поэтому в начале лучше ехать равномерно, избегая резких ускорений. И не надо пробуксовывать как на гонках, ведь страдают и двигатель, и коробка передач.
За 10 минут пути на морозе около −10 градусов, шины разогреваются до 7—8 градусов тепла. Теперь можно увеличить темп. В результате «баллоны» «потеплеют» до 10—15 градусов. Вот это уже рабочие значения, при которых эффективность замедления будет оптимальной.
Перекачивать покрышки зимой тоже не рекомендуется, а ведь сейчас так делают многие, стремясь сэкономить топливо. Эксперты выяснили, что если увеличить давление с 2 до 2,5 бар, то можно сэкономить примерно 1,5% топлива. То есть потратить не 5 л/100 км, а 4,9 л/100 км. Разница — минимальна, а вот вреда гораздо больше.
Автомобиль становится жестким, а при прогреве «резины» давление подскакивает до 2,7 бара и машина превращается в табуретку. Но главное — ухудшается чувство руля. При сносе или заносе, такой «железный конь» зацепится за дорогу, а потом резко сорвется в скольжение. Наконец, «перекачка» опасна для старых шин. При разогреве они могут не выдержать. В результате на боковинах появятся грыжи и колеса придется выбросить. Так что лучшая тактика в холода — чаще пользоваться манометром и не торопясь проезжать первые километры пути.