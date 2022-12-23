Зачем прошаренные водители периодически сдувают и заново подкачивают колеса автомобиля

Вполне распространенная ситуация: вы выходите утром к машине, а у нее спущено колесо. Или несколько, если вы вечером припарковались настолько по-хамски, что какой-то местный «Робин Гуд» решил таким образом намекнуть на «неспортивное поведение». Как бы то ни было, но именно для подобных случаев вы возите в багажнике насос. Чтобы, например, подкачать «словившую» гвоздь покрышку и постараться дотянуть до ближайшего шиномонтажа, пока воздух потихоньку выходит из пробоины. Ведь чаще всего совсем не хочется устраивать все эти «танцы с бубном» под названием «установка запасного колеса».

Но если вы долго не прикасались к «резине» своего авто — надута, ну и бог с ней — вашим намерениям подкачать колесо может и не суждено реализоваться. Выглядит это так. Вы надеваете наконечник шланга насоса на «сосок», включаете его. Но вместо нормального накачивания стрелка манометра прибора улетает чуть ли не за пределы шкалы, показывая какое-то дикое давление. Новые попытки дают ровно тот же результат: воздух в покрышку идти не желает. Если вы катаетесь на машине с колесами без защитных колпачков на воздушных вентилях, то причина происходящего банальна. Туда набилась дорожная грязь и лишила подвижности клапан вентиля, иначе именуемый золотником или ниппелем.