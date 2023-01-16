Почему после замены «тормозухи» и прокачки системы, поведение машины меняется

Обычно говорят, что в трубки попал воздух. Но в этом случае главный орган управления «железного коня» становится ватным, а при откручивании штуцеров видно, как выходят пузыри. Однако при нашем «диагнозе» каких-либо критичных отклонений нет: жидкость из системы не уходит, а проверка замедления на специальном стенде не вызывает беспокойства. Все вроде бы штатно, но не так привычно, как раньше.
Первая причина в том, что небольшое количество кислорода могло попасть в блок ABS и его «завоздушить». Для того, чтобы выгнать оттуда ненужный газ, необходимо несколько раз остановиться «в пол». Слышно, как стрекочет система? Отлично. После этого отправляемся снова прокачивать тормоза. Проблема должна исчезнуть. Здесь лишний раз напомним, что все маневры следует проводить на пустой дороге, где нет машин. Иначе могут возникнуть неприятности, включая аварийные ситуации.
Еще нужно иметь в виду, что «тормозуха» гигроскопична. То есть со временем она набирает в себя влагу. Вот у педали и уменьшается так называемый свободный ход. Подобное случается, если жидкость давно не меняли. А в холода вода так и вообще кристаллизуется. Результат — «машинки» резко «схватывают», стоит лишь ногой «погладить» накладку педали. Водитель годами привыкает так ездить, а после заливки свежего расходника ему кажется, что стало хуже. На самом деле просто поршни начали лучше утапливаться и «замедлители» теперь работают плавней.
В конце отметим, что иногда похожие симптомы появляются из-за того, что резина тормозных шлангов разбухла. Подобное происходит либо от старости, либо от дорожных реагентов, безжалостно «атакующих» нижнюю часть авто. Тот же эффект дают порванные нити корда даже одного из шлангов. Здесь заметим, что последнее случается только с некачественными запчастями. Не стоит на них экономить при покупке.