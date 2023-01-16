Почему после замены «тормозухи» и прокачки системы, поведение машины меняется

Обычно говорят, что в трубки попал воздух. Но в этом случае главный орган управления «железного коня» становится ватным, а при откручивании штуцеров видно, как выходят пузыри. Однако при нашем «диагнозе» каких-либо критичных отклонений нет: жидкость из системы не уходит, а проверка замедления на специальном стенде не вызывает беспокойства. Все вроде бы штатно, но не так привычно, как раньше.

Первая причина в том, что небольшое количество кислорода могло попасть в блок ABS и его «завоздушить». Для того, чтобы выгнать оттуда ненужный газ, необходимо несколько раз остановиться «в пол». Слышно, как стрекочет система? Отлично. После этого отправляемся снова прокачивать тормоза. Проблема должна исчезнуть. Здесь лишний раз напомним, что все маневры следует проводить на пустой дороге, где нет машин. Иначе могут возникнуть неприятности, включая аварийные ситуации.