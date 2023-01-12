Почему покупка дешевого автомобиля сейчас выгоднее езды на чистокровном «немце»

Владельцы Mercedes-Benz, а также обладатели дорогих моделей Volkswagen уже столкнулись с довольно серьезными проблемами, потому как недавно оба производителя перекрыли дилерам доступ к сервисному «софту». «Фольц» разрешил пользоваться исключительно базами диагностического оборудования. Пока. Вскоре такая проблема может затронуть водителей Audi и Porsche. Это важно, ведь у многих немецких машин, скажем, процесс замены масла или тормозных колодок нужно обязательно прописывать в «мозгах».
Взломать программы очень сложно, поскольку при пользовании автоматически определяется геолокация. Также ответственному мастеру нужно верифицировать свою личность. Конечно, возможно переправить «софт» из других стран. Но для рядового автовладельца это означает серьезное повышение цен на ТО и любую диагностику.
Остро встает вопрос и с подержанными «премиалами». Раньше было так: приобретали «брендовый» кроссовер за 2 500 000 рублей, вкладывали в него еще миллион и ездили без проблем. Теперь «прайс» на ремонт и обслуживание нужно умножать на три, что становится непосильной ношей для бюджета.
Да и с запчастями творится непонятно что. Использовать китайские аналоги — себе дороже. Это касается даже такого простого расходника, как воздушный фильтр. «Азиатчина» ворсится (это очень плохо) и неплотно прилегает к пластиковому корпусу воздуховода. Итог — забитый грязью датчик расходомера (MAF-сенсор). Так как узел очень нежный, его приходится менять. А цена замены вызывает шок у владельца. Так, для Mercedes-Benz GLC вся работа обойдется в 80 000 рублей. При этом сильно повезет, если сенсор лежит на складе.
Поэтому граждане обращают все больше внимания на «нашемарки». Они понятны, просты в обслуживании да и с запчастями проблем нет. Тем же, кто принципиально не хочет ездить на российских машинах, посоветуем «азиатов», а также доступные модели, ввезенные по параллельному импорту. Например, Chevrolet Monza или Hyundai Tucson из Казахстана. У них просто нет сложной электроники. А кузовные детали доставят из дружественных стран.