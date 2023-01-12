Почему покупка дешевого автомобиля сейчас выгоднее езды на чистокровном «немце»

Владельцы Mercedes-Benz, а также обладатели дорогих моделей Volkswagen уже столкнулись с довольно серьезными проблемами, потому как недавно оба производителя перекрыли дилерам доступ к сервисному «софту». «Фольц» разрешил пользоваться исключительно базами диагностического оборудования. Пока. Вскоре такая проблема может затронуть водителей Audi и Porsche. Это важно, ведь у многих немецких машин, скажем, процесс замены масла или тормозных колодок нужно обязательно прописывать в «мозгах».

Взломать программы очень сложно, поскольку при пользовании автоматически определяется геолокация. Также ответственному мастеру нужно верифицировать свою личность. Конечно, возможно переправить «софт» из других стран. Но для рядового автовладельца это означает серьезное повышение цен на ТО и любую диагностику.

Остро встает вопрос и с подержанными «премиалами». Раньше было так: приобретали «брендовый» кроссовер за 2 500 000 рублей, вкладывали в него еще миллион и ездили без проблем. Теперь «прайс» на ремонт и обслуживание нужно умножать на три, что становится непосильной ношей для бюджета.