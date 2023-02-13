Как владельцу «Жигулей» уделать хозяина крутого «Мерса»

Технический регламент, техосмотр и ястребиный взгляд сотрудника ДПС не смогли побороть в россиянах страсть к тюнингу. Как дорабатывали и переделывали, так и продолжают в том же духе. Сотни направлений, десятки стилей и модных тенденций — каждому свое. Процесс остановить невозможно, ведь каждый день появляется что-то новое, а на китайскую барахолку санкции пока никто не наложил. Значит, будем тюнинговать.
Поднебесная — главный источник допоборудования. Она и производит, и демонстрирует: одной из отличительных черт, например, Exeed — «богатого» подразделения Chery — стала проекция эмблемы бренда на асфальт. Идея не нова: европейские и японские премиальные марки предлагали такую опцию и раньше. Но сути дела это не меняет: логотип на дороге выглядит привлекательно и дорого, поднимает статус владельца примерно до 7—8 этажа.
Впрочем, любоваться проекцией фирменной эмблемы под ногами могут не только владельцы Exeed или Mercedes-AMG. Эта опция доступна всем желающим и, что самое важное, почти на всех автомобилях. Да и стоит она совсем недорого.
Даже если пойти самым простым — читай, самым дорогим — путем, то вся процедура, включая запчасти, обойдется в 5500 рублей. За эту скромную по нынешним временам цену умельцы готовы оснастить практически любую машину символом «достатка и современности». Почему «практически любую»? Да потому что не все «бренды» есть в наличии. «Жигули», к слову, есть. И LADA тоже. А вот «Москвич» придется поискать — впрочем, это наверняка временно.
Если же душа требует полета, а кошелек — покоя, то можно просто заказать нужное оборудование непосредственно на интернет-рынке с доставкой до трех недель. За 2000 — 2500 рублей заветные «коробочки», которые устанавливаются под внешние зеркала заднего вида, прибудут в Россию. Останется лишь интегрировать и подключить их — приложенная инструкция поможет.
Могут ли оштрафовать за такую самодеятельность? Конечно, нет. Во-первых, при грамотной установке проекция работает только при открытии автомобиля или конкретной двери. Во-вторых, в техрегламентах нет прямого запрета на подобное дооснащение — за установленную самостоятельно магнитолу же не штрафуют. Да и на безопасность эта опция никак не влияет. Так что заинтересованный сотрудник может лишь уточнить подробности и цену. И, может быть, попросит еще разок показать, как работает и принцип установки.