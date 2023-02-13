Как владельцу «Жигулей» уделать хозяина крутого «Мерса»

Технический регламент, техосмотр и ястребиный взгляд сотрудника ДПС не смогли побороть в россиянах страсть к тюнингу. Как дорабатывали и переделывали, так и продолжают в том же духе. Сотни направлений, десятки стилей и модных тенденций — каждому свое. Процесс остановить невозможно, ведь каждый день появляется что-то новое, а на китайскую барахолку санкции пока никто не наложил. Значит, будем тюнинговать.

Поднебесная — главный источник допоборудования. Она и производит, и демонстрирует: одной из отличительных черт, например, Exeed — «богатого» подразделения Chery — стала проекция эмблемы бренда на асфальт. Идея не нова: европейские и японские премиальные марки предлагали такую опцию и раньше. Но сути дела это не меняет: логотип на дороге выглядит привлекательно и дорого, поднимает статус владельца примерно до 7—8 этажа.

Впрочем, любоваться проекцией фирменной эмблемы под ногами могут не только владельцы Exeed или Mercedes-AMG. Эта опция доступна всем желающим и, что самое важное, почти на всех автомобилях. Да и стоит она совсем недорого.