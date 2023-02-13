Какие автомобильные гаджеты лучше всего подойдут для подарка водителю

Как гласит известная поговорка, дареному коню в зубы не смотрят! Конечно, любой подарок, особенно если он подносится от души, всегда приятно принимать. А уж когда он несет еще и полезную практическую нагрузку, то, как говорится, цены ему вообще не будет! Вооружившись этой мотивацией, мы отметили несколько наиболее значимых, на наш взгляд, гаджетов, которые с успехом могут претендовать на роль праздничных водительских презентов.
Накачает, проверит, подсветит
Хорошо проверенный временем вариант «драйверского» подарка — автомобильный компрессор. Правда, не абы какой, а продвинутый, как, например, рестайлинговый К70 от бренда «Качок». Этот обновленный насос для подкачки шин выполнен в олдскульном дизайне — в его классическом цвето-хромированном оформлении и в ретро-логотипе угадывается стиль советского автопрома 50—60-х годов прошлого века.
Однако при этом «Качок К70» серьезно напичкан электроникой. По сути, он представляет собой многофункциональный прибор, позволяющий не только накачать шины, но и продиагностировать бортсеть автомобиля: скажем, проверить работу генератора или напряжение штатного АКБ.
Как показала практика, все режимы аппарата работают без нареканий вплоть до −30 С. Помогает в этом и морозостойкий витой шланг, скрытый в корпусе. Причем разматывать его не нужно — он легко вытягивается из ниши и так же легко туда убирается.
В числе прочих достоинств «Качка» — мультирежимный фонарь, большой цифровой манометр.и функция «Автостоп», отключающая аппарат по достижению заранее выставленного уровня давления. Высокая производительность (40 л/мин) позволяет быстро накачать шины большого типоразмера, например, крупного внедорожника. Компрессор имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому с ним без труда управится даже малоопытный водитель.
Заснимет, напомнит, подскажет
Без сомнения, с точки зрения любого автомобилиста весьма представительным презентом может стать и другой тип комбинированного электронного гаджета, а именно — гибридный видеорегистратор. Тем более, что в последнее время на рынке появились комбо-устройства нового поколения с расширенным функционалом и улучшенной интеллектуально-цифровой начинкой. Очевидно, что эти возможности при грамотном использовании различных вспомогательных режимов такого аппарата заметно повышает информированность водителя, а также пассивную безопасность автомобиля в целом.
Так, в числе полезных функций, которыми уже отметился ряд новых «умных» модификаций гибридных видеорегистраторов, эксперты отмечают способность визуального распознавания «числовых» дорожных знаков. Речь в первую очередь идет о знаках ограничения скоростного режима, фиксируемых прибором и анализируемых встроенным в него искусственным интеллектом. Если какой либо «скоростной» знак отсутствует в собственной базе данных аппарата (например, был временно установлен дорожными строителями), он тут же оповестит водителя о действующем на данном участке дороги ограничении скорости. Согласитесь, полезная штука!
Походный зарядник
Несмотря на нынешнее изобилие различных электронных походных гаджетов, у водителей и по сей день не теряют своей актуальности компактные автомобильные «пуско-зарядники» или, как их еще часто называют, внешние аккумуляторы. Сказанное в очередной раз подтвердили и экстремальные январские морозы этого года, последствия которых до сих пор устраняют в ряде российских регионов, включая Подмосковье. Сильные холода моментально «обесточили» штатные батареи на многих машинах, ночующих на улицах, и тем самым спровоцировали резкий массовый спрос на подобные аппараты.
И если вы намерены преподнести своему другу или родственнику в качестве подарка миниатюрную вспомогательную «батарейку», да еще в красивом оформлении типа кейса или несессера, можете не сомневаться — такой презент однозначно будет оценен по достоинству. Тем более, что помимо своего чисто автомобильного назначения — аварийного запуска двигателя, внешние походные аккумуляторы позволяют зарядить или запитать во время путешествия массу других приборов, начиная от телефона или навигатора и заканчивая ноутбуком.
Бодрящий аромат
Кстати, неплохой подарок для водителя сегодня можно подыскать и среди автокосметики. Так, например, в последнее время на нашем рынке появились автомобильные ароматизаторы нового поколения, выделяющиеся на фоне аналогов не только отменным качеством используемого парфюма, но и увеличенным сроком действия. Наглядный пример — душистые изделия от известного отечественного бренда Ruseff. Они представлены несколькими сериями оригинальных освежителей воздуха.
Особый интерес представляют жидкостные ароматизаторы Ruseff, отличающиеся ненавязчивостью восприятия запаха, что во многом обусловлено применением высококачественных натуральных отдушек. В качестве наполнителей, излучающих ароматы, здесь применены эссенции от известных производителей.
Так, например, в изделиях популярных серий Premium Line и Light Line используются изысканные и легкие ароматы, созданные по образу и подобию классического мужского парфюма. Хорошие отзывы получила и серия De Joie, включающая в себя яркие ароматы, сделанные на основе популярных природных запахов и парфюмерных отдушек. Их сочетания создают в салоне машины сочные и бодрящие оттенки, которые так ценятся многими водителями.
Сообщите свой номер!
И, конечно же, сегодня не составит труда подобрать в качестве «водительского подарка» что-нибудь из аксессуарных прибамбасов, скажем, для интерьера машины. Правда, далеко не все они в реальности оказываются полезными при дальнейшей эксплуатации. Однако вы наверняка не ошибетесь, если выберете такой необычный гаджет, как парковочная наборная автовизитка. На наш взгляд, эта незамысловатая по своей конструкции штуковина будет полезна в любой машине, особенно если последняя эксплуатируется в крупном городе.
Как известно, в дебрях городских многоэтажек всегда существует проблема свободных парковочных мест, поэтому нередки ситуации, когда одна машина перекрывает другим авто выезд с паркинга или двора. В подобных случаях водителям приходится оставлять по стеклом номер своего телефона, для чего, собственно и служит автовизитница.
Этот гаджет размером с пенал для авторучки имеет табло с номером абонента, которое с помощью скотча фиксируется на торпедо или панели возле лобового стекла. В комплекте предусмотрен набор цифр, позволяющий отобразить любой номер со всеми необходимыми префиксами.
В тех случаях, когда нет необходимости оставлять номер телефона, планку с цифрами можно скрыть в пенале легким движением пальца. Кстати, цифры у автовизитницы покрыты люминофорным составом, что делает номер хорошо различимым даже в темное время суток.