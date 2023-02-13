Какие автомобильные гаджеты лучше всего подойдут для подарка водителю

Как гласит известная поговорка, дареному коню в зубы не смотрят! Конечно, любой подарок, особенно если он подносится от души, всегда приятно принимать. А уж когда он несет еще и полезную практическую нагрузку, то, как говорится, цены ему вообще не будет! Вооружившись этой мотивацией, мы отметили несколько наиболее значимых, на наш взгляд, гаджетов, которые с успехом могут претендовать на роль праздничных водительских презентов.

Накачает, проверит, подсветит

Хорошо проверенный временем вариант «драйверского» подарка — автомобильный компрессор. Правда, не абы какой, а продвинутый, как, например, рестайлинговый К70 от бренда «Качок». Этот обновленный насос для подкачки шин выполнен в олдскульном дизайне — в его классическом цвето-хромированном оформлении и в ретро-логотипе угадывается стиль советского автопрома 50—60-х годов прошлого века.

Однако при этом «Качок К70» серьезно напичкан электроникой. По сути, он представляет собой многофункциональный прибор, позволяющий не только накачать шины, но и продиагностировать бортсеть автомобиля: скажем, проверить работу генератора или напряжение штатного АКБ.