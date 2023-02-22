Что такое функция «Валет» в автомобиле и почему она необходима каждому водителю

Как раз для подобных эксцессов и предусмотрена кнопка под названием «Валет». Эта клавиша призвана деактивировать «охранку» в случае полного разряда аккумулятора и севшей батарейки в дистанционном пульте сигнализации. Чтобы снять автомобиль с «сигналки», потребуется перевести функцию «Валет» в режим выключения — обычно это черный проводок с округлым окончанием, где и расположена спрятанная от глаз автоворов кнопочка.

Где именно она находится, узнать довольно сложно, но можно. Впрочем, практически все автовладельцы после покупки интересуются расположением подобных «фишек», включая скрытый иммобилайзер. На худой конец, поможет интернет, либо звонок в установочный центр, где инсталлируют охранные системы наподобие той, что стоит в вашем авто.

Хуже, если функционал «Валета» защищен паролем, который не вспомнит ни сам хозяин автомобиля, ни установщик. Порой не могут восстановить комбинацию цифр и алгоритм их введения даже профильные специалисты. А значит, что лучшим, хотя малоприятным и весьма затратным решением станет демонтаж интегрированной в авто сигнализации. А для этого еще потребуется доставить машину в профильный технический центр, ибо на месте, особенно в нетипичных дорожных и климатических условиях, подобные процедуры практически невозможны.