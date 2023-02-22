Что такое функция «Валет» в автомобиле и почему она необходима каждому водителю

Вы только представьте, что в брелоке от сигнализации или смарт-ключе села батарейка, либо неожиданно «умер» аккумулятор, без чего вы элементарно не заведете мотор. А иногда и попросту не попадете в салон автомобиля. Ладно, если под рукой оказался обычный механический ключ или в брелоке предусмотрен поворотный штырь для отпирания дверей. Но как быть, если машина «остыла» вдалеке от дома, где лежит запасная «болванка»?
Придется взламывать авто или вызывать специально обученного человека, умеющего вскрывать закупоренные двери путем отмычек и «приспособ». А что дальше? Как запустить блокированный охранной системой двигатель? Тем более, что многие сигнализации прерывают не только подачу топлива, но и «морозят» систему зажигания, а также «мозги».
Как раз для подобных эксцессов и предусмотрена кнопка под названием «Валет». Эта клавиша призвана деактивировать «охранку» в случае полного разряда аккумулятора и севшей батарейки в дистанционном пульте сигнализации. Чтобы снять автомобиль с «сигналки», потребуется перевести функцию «Валет» в режим выключения — обычно это черный проводок с округлым окончанием, где и расположена спрятанная от глаз автоворов кнопочка.
Где именно она находится, узнать довольно сложно, но можно. Впрочем, практически все автовладельцы после покупки интересуются расположением подобных «фишек», включая скрытый иммобилайзер. На худой конец, поможет интернет, либо звонок в установочный центр, где инсталлируют охранные системы наподобие той, что стоит в вашем авто.
Хуже, если функционал «Валета» защищен паролем, который не вспомнит ни сам хозяин автомобиля, ни установщик. Порой не могут восстановить комбинацию цифр и алгоритм их введения даже профильные специалисты. А значит, что лучшим, хотя малоприятным и весьма затратным решением станет демонтаж интегрированной в авто сигнализации. А для этого еще потребуется доставить машину в профильный технический центр, ибо на месте, особенно в нетипичных дорожных и климатических условиях, подобные процедуры практически невозможны.