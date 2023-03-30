Обратная сторона медали: как защита картера «убивает» двигатель автомобиля

Дооснащение автомобиля — «наше все», и никакие там регламенты не могут этому ничего противопоставить. Лампочки и прочие «музыки» — мелочи: главной была и остается защита картера. Ну какой автомобиль сможет проехать хотя бы сотню метров по российским-то дорогам, если хранилище масла всея двигателя не прикрыто толстым слоем железа? Сколько бы деталь ни стоила, в этой графе всегда будет галочка. Безопасность ведь превыше всего!

Так было во времена славных «Жигулей», так есть и сегодня: толща льда, могучая яма в асфальтовом полотне, гусарский выезд на речку и прочие исконные увеселения отечественного водителя могут закончиться лужей масла с последующими, несомненно, достойными отдельной повести реляциями по спасению машины. Достаточно аргументов?

Определенно. Но при одном условии: городские дороги регулярно поносятся всеми местными анонимными телеграм-каналами, выезды на природу до сих пор присутствуют в расписании, а зимой автомобиль выезжает за границу кольцевой. Во всех остальных случаях защита картера — привычка, а не реально полезная доработка — просто не нужна. И даже более того — вредна.