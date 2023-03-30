Обратная сторона медали: как защита картера «убивает» двигатель автомобиля

Дооснащение автомобиля — «наше все», и никакие там регламенты не могут этому ничего противопоставить. Лампочки и прочие «музыки» — мелочи: главной была и остается защита картера. Ну какой автомобиль сможет проехать хотя бы сотню метров по российским-то дорогам, если хранилище масла всея двигателя не прикрыто толстым слоем железа? Сколько бы деталь ни стоила, в этой графе всегда будет галочка. Безопасность ведь превыше всего!
Так было во времена славных «Жигулей», так есть и сегодня: толща льда, могучая яма в асфальтовом полотне, гусарский выезд на речку и прочие исконные увеселения отечественного водителя могут закончиться лужей масла с последующими, несомненно, достойными отдельной повести реляциями по спасению машины. Достаточно аргументов?
Определенно. Но при одном условии: городские дороги регулярно поносятся всеми местными анонимными телеграм-каналами, выезды на природу до сих пор присутствуют в расписании, а зимой автомобиль выезжает за границу кольцевой. Во всех остальных случаях защита картера — привычка, а не реально полезная доработка — просто не нужна. И даже более того — вредна.
Обратная сторона стальной защиты «тазика» — заметное повышение температуры подкапотного пространства. Двигатель, который у современных бензиновых автомобилей и так чрезвычайно горячий, получает тепловой удар, и мгновенно начинаются проблемы. До искривления головки блока цилиндров дело, конечно, не дойдет, однако иных болячек хватит на всю зарплату. Течи сальников коленвала, перегрев коробки передач и прочие беды в трех случаях из четырех связанны именно с наличием стальной неоригинальной защиты.
Более того: попытка сэкономить при ее установке — ну это святое, как же без крохоборства — может привести к тому, что в момент крепкого удара помнется не только защита, но и картер, и лонжерон, за который та самая железка закреплена. Воистину двойная удача! И механики соврать не дадут: такие истории происходят сплошь и рядом. Оно того стоит? Привычка — привычкой, но ведь мир меняется, и машины вместе с ним. Дороги в России стали намного лучше, а технологии автомобилестроения ушли далеко от родной вазовской «классики».
Внедорожники, которые частенько съезжают с асфальта, добавляя изюма в жизнь своих владельцев, конечно, в металлическом листе под днищем нуждаются. Внушительный дорожный просвет, помимо прочего, позволяет дополнительным потокам воздуха охлаждать мотор, нивелируя последствия установки защиты. Да и то — ее нужно регулярно снимать и промывать, чтобы под движком не образовывался глиняный горшок. Но зачем лишняя железка легковушке? В тех местах, где она проводит свою жизнь, вполне достаточно и штатной пластиковой защиты. И вреда от нее в разы меньше, чем от стальной.